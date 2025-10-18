S&P: Υποβάθμισε το αξιόχρεο της Γαλλίας σε A+/A-1

Η S&P Global υποβάθμισε την αξιολόγηση της Γαλλίας την Παρασκευή σε μια αιφνιδιαστική ενημέρωση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, προειδοποιώντας ότι η πολιτική αστάθεια θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αποκαταστήσει τα οικονομικά της.

Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σπάνια υποβαθμίζουν τις αξιολογήσεις εκτός των προγραμματισμένων αναθεωρήσεων, αλλά η S&P δήλωσε ότι η υποβάθμιση της Γαλλίας από «AA-/A-1+» σε «A+/A-1» ήταν δικαιολογημένη μετά από μια εβδομάδα υψηλής έντασης, κατά την οποία ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δεσμεύτηκε να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και αντιμετώπισε δύο προτάσεις μομφής.

«Αναμένουμε ότι η πολιτική αβεβαιότητα θα επηρεάσει τη γαλλική οικονομία, επιβραδύνοντας την επενδυτική δραστηριότητα και την ιδιωτική κατανάλωση, και ως εκ τούτου την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε δήλωσή του.

Ο Λεκορνί κατάφερε να επιβιώσει στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, αλλά το τίμημα προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη των σοσιαλιστών βουλευτών ήταν η «θυσία» της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν.

Σύμφωνα με την S&P, η ψήφιση του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του έτους θα συμβάλει στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο η Γαλλία θα διαχειριστεί το αυξανόμενο χρέος της, το οποίο προβλέπεται να ανέλθει στο 121% του ΑΕΠ έως το 2028, έναντι 112% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024.

«Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η αβεβαιότητα σχετικά με τα δημόσια οικονομικά παραμένει υψηλή ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027», ανέφερε η S&P.

Ο οίκος αναθεώρησε την προοπτική της χώρας από «αρνητική» σε «σταθερή», αναφέροντας ότι η «σταθερή» προοπτική εξισορροπεί το αυξανόμενο δημόσιο χρέος και την αδύναμη πολιτική συναίνεση σχετικά με το ρυθμό δημοσιονομικής εξυγίανσης με τα πλεονεκτήματα της Γαλλίας στον τομέα της πιστοληπτικής ικανότητας.