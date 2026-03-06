Softbank: Προς δάνειο 40 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει την επένδυση στην OpenAI

Η Softbank εξετάζει τη λήψη ενός δανείου για να χρηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό την επένδυσή της στην OpenAI, μετέδωσε το Bloomberg, σε αυτό που θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο δάνειο ξ ολοκλήρου σε δολάρια ΗΠΑ στα χρονικά της εταιρείας.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, το δάνειο θα έχει διάρκεια περίπου 12 μηνών και η έκδοση αναμένεται να «τρέξει» από από τέσσερις δανειστές, μεταξύ των οποίων η JP Morgan. Οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικοί όροι ενδέχεται να αλλάξουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η εξέλιξη υπογραμμίζει την επιθετική προσπάθεια του ιδρυτή Μασάγιοσι Σον να τοποθετήσει τη SoftBank στο επίκεντρο της εκρηχτικής ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η SoftBank έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI και κατείχε περίπου 11% των μετοχών της εταιρείας στα τέλη Δεκεμβρίου, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του ιαπωνικού ομίλου.

Για να χρηματοδοτήσει τις αυξανόμενες επενδύσεις της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η SoftBank πούλησε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης του ποσοστού της στην Nvidia.

Παράλληλα, ο ιαπωνικός όμιλος έχει σημαντικό ποσοστό στην κατασκευάστρια τσιπ Arm Holdings.