Σημαντική αύξηση των μισθών στην Ευρωζώνη - Στο +3,95% για το δεύτερο τρίμηνο

Σημαντική επιτάχυνση εμφάνισε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η αύξηση των μισθών στην Ευρωζώνη, ενισχύοντας τις απόψεις μερίδας των επενδυτών που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει επιφυλακτική στάση αναφορικά με νέες μειώσεις των επιτοκίων της κατά τους επόμενους μήνες.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΚΤ, σε ετήσια βάση οι μισθοί που καθορίστηκαν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ή παρόμοιων φορέων ήταν κατά 3,95% υψηλότεροι, επιταχύνοντας από 2,46% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο η ευρωτράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2%, επισημαίνοντας την αβέβαιη επίδραση των αμερικανικών δασμών πριν από τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών που επιτεύχθηκε τις ημέρες μετά τη συνεδρίαση για τη χάραξη της πολιτικής και καθόρισε ένα βασικό δασμό 15% για τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ΗΠΑ.

Ο πληθωρισμός έχει επιβραδυνθεί στο στόχο της τράπεζας, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την πιθανότητα ανάκαμψης των πιέσεων στις τιμές.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής και παρακολούθησης» είχε αναφέρει η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.