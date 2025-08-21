Η ΕΕ πιέζει για χαμηλότερους δασμούς στα αυτοκίνητα των ΗΠΑ από την 1η Αυγούστου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι οι μειωμένοι δασμοί των ΗΠΑ θα εφαρμοστούν αναδρομικά στις εξαγωγές αυτοκινήτων της, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς. Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι διατλαντικοί εταίροι παρουσιάζουν τις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο.

Σε κοινή δήλωση 3,5 σελίδων, οι δύο πλευρές διευκρίνισαν ότι οι δασμοί των ΗΠΑ 15% θα εφαρμόζονται στις περισσότερες εισαγωγές της ΕΕ, καταγράφοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δέσμευση της ΕΕ να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και να παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση σε ευρύ φάσμα αμερικανικών θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων.

Η Ουάσινγκτον θα μειώσει τους ισχύοντες δασμούς 27,5% σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, που επιβαρύνουν σημαντικά τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, μόλις οι Βρυξέλλες εισαγάγουν τη σχετική νομοθεσία για την εφαρμογή των υποσχέσεων της ΕΕ σχετικά με τις μειώσεις δασμών στα αμερικανικά προϊόντα. Η μείωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο η ΕΕ εισάγει τη νομοθεσία.

Ο Σέφκοβιτς σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει τις προτάσεις της μέχρι το τέλος του μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση των δασμών θα ισχύσει από την 1η Αυγούστου. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ εκτίμησε ότι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούσαν να δουν ανακούφιση από τους τρέχοντες δασμούς εντός «μερικών εβδομάδων».

«Μόλις εισαχθεί η νομοθεσία – και όχι μόνο ψηφιστεί αλλά πραγματικά εισαχθεί – θα μπορέσουμε να παρέχουμε αυτή την ανακούφιση. Και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται πολύ να κινηθούν γρήγορα», πρόσθεσαν.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 27 Ιουλίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν ξανά αυτή την εβδομάδα, παράλληλα με διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επαινώντας τη συμφωνία-πλαίσιο ως ιστορικό επίτευγμα. Η συμφωνία μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον για να καλύψει νέους τομείς και να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά.

Στην κοινή δήλωση τονίζεται ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να εφαρμόσουν μόνο προϋπάρχοντες δασμούς του Καθεστώτος ΜΕΚ κάτω του 15% από την 1η Σεπτεμβρίου σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά, γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα, χημικούς προδρόμους και μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του φελλού.

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, όπως απαιτούσε η ΕΕ, αλλά οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν και άλλους τομείς και προϊόντα για πιθανή συμπερίληψη.

Η δήλωση επαναλαμβάνει την πρόθεση της ΕΕ να προμηθευτεί 750 δισεκατομμύρια δολάρια σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), πετρέλαιο και προϊόντα πυρηνικής ενέργειας από τις ΗΠΑ, καθώς και επιπλέον 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αμερικανικής κατασκευής. Παράλληλα, οι εταιρείες της ΕΕ σχεδιάζουν να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς των ΗΠΑ έως το 2028.

Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να αντιμετωπίσουν τα «αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο», ενώ η ΕΕ συμφώνησε να μην επιβάλει τέλη χρήσης δικτύου. Συμφώνησαν επίσης να διαπραγματευτούν κανόνες προέλευσης, ώστε τα οφέλη της συμφωνίας να αποκομίσουν κυρίως και οι δύο εμπορικοί εταίροι.

Επιπλέον, θα εξετάσουν συνεργασία για τον περιορισμό της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα και αλουμινίου, διασφαλίζοντας ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ τους μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων.