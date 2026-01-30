«Σήμα συναγερμού» στη Γερμανία: Αρνητικό ρεκόρ 12 ετών για τον αριθμό των ανέργων

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία έφτασε την Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών, ξεπερνώντας τα 3 εκατομμύρια, ενώ ο πληθωρισμός επανήλθε πάνω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θολώνοντας τις προοπτικές για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μετά από ένα τέλος του 2025 ισχυρότερο από το αναμενόμενο.

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε απροσδόκητα ελαφρώς τον Ιανουάριο, επιταχύνοντας στο 2,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός της ΕΕ θα παρέμενε αμετάβλητος από τον Δεκέμβριο στο 2,0%.

Ξεχωριστά, τα στοιχεία του Γραφείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή υπογράμμισαν την υστέρηση της αγοράς εργασίας από την οικονομική στασιμότητα των τελευταίων ετών, με 177.000 περισσότερους ανέργους τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 3,08 εκατομμύρια.

«Η αύξηση του αριθμού των ανέργων σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια είναι ένα σήμα συναγερμού», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο X.

«Η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να είναι η κεντρική προτεραιότητα του τρέχοντος έτους».

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,4%, φτάνοντας το 6,6% σε εποχικά μη προσαρμοσμένους όρους.

Ο Μερτς έχει υποσχεθεί να αναζωογονήσει την οικονομία μετά από δύο χρόνια ήπιας συρρίκνωσης, με απότομη αύξηση των δαπανών για υποδομές και άμυνα.

Η αγορά εργασίας

«Προς το παρόν, η αγορά εργασίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική», δήλωσε η διευθύντρια του Γραφείου Εργασίας, Αντρέα Νάχλες. «Στην αρχή του έτους, η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά για εποχιακούς λόγους».

Η εικόνα βελτιώθηκε ελαφρώς όταν λήφθηκαν υπόψη οι εποχιακές τάσεις. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το Γραφείο Εργασίας ανέφερε ότι ο αριθμός των ανέργων παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Δεκέμβριο, στα 2,976 εκατομμύρια, και το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,3%. Αναλυτές και οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει εποχικά προσαρμοσμένη αύξηση 4.000 στον αριθμό των ανέργων.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός -εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια- ήταν 2,5% τον Ιανουάριο, από 2,4% τον Δεκέμβριο, αν και ο ανώτερος οικονομολόγος της Commerzbank, Ραλφ Σόλβεν, δήλωσε ότι παραμένει χαμηλότερος από ό,τι το φθινόπωρο του 2025, όταν ήταν αρκετά σταθερός στο 2,75% περίπου.

«Η μικρή άνοδος του πληθωρισμού στη Γερμανία τον Ιανουάριο δεν θα ανησυχήσει ιδιαίτερα την ΕΚΤ, καθώς οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα», δήλωσε η Φρανζίσκα Πάλμας, ανώτερη οικονομολόγος της Capital Economics για την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι θα ενθαρρυνθούν από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες, ο οποίος είχε αυξηθεί προς το τέλος του περασμένου έτους, έχει μειωθεί σημαντικά