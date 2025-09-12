Σε κρίσιμη καμπή οι εμπορικές σχέσεις Ινδίας - ΕE: Προσπάθειες για εμπορική συμφωνία έως το τέλος του 2025

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εισέλθει σε κρίσιμη φάση, και οι διαπραγματευτές εργάζονται εντατικά για να τηρηθεί η προθεσμία υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε την Τρίτη ανώτατος αξιωματούχος της ΕΕ.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας σε αγαθά, με το διμερές εμπόριο να φτάνει τα 137,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημοσιονομική χρονιά 2023/24, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 90% την τελευταία δεκαετία.

«Εντείνουμε τώρα τις προσπάθειές μας για να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις έως το τέλος του έτους», δήλωσε ο Μάρος Σέφτσοβιτς, επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, σε σχετική εκδήλωση, σημειώνοντας ότι εργάζονται για μια συμφωνία που θα «ξεκλειδώσει επενδύσεις, μειώσει εμπόδια, επεκτείνει την πρόσβαση στις αγορές και ενισχύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού, προς όφελος και των δύο πλευρών».

Οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες επανεκκινήθηκαν το 2022, επιταχύνθηκαν μετά την επανεκλογή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αντιμέτωπη με τους δασμούς που επιβάλλει ο Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιταχύνει την επιδίωξη εμπορικών συμμαχιών, ολοκληρώνοντας συμφωνίες με το Μεξικό και τις χώρες του Mercosur (Νότια Αμερική), και εντείνοντας τις συνομιλίες με την Ινδία, την Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αντιστοίχως, ο Υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκογιάλ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές εργάζονται σκληρά για μια ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελή συμφωνία που θα ανοίξει ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές σε εμπόριο, επενδύσεις, μεταφορά τεχνολογίας και βαθύτερη οικονομική συνεργασία.

Ο Σέφτσοβιτς συνοδεύεται στο Νέο Δελχί από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας Κρίστοφ Χάνσεν, ο οποίος πραγματοποιεί καθοριστικές διαπραγματεύσεις αυτή την εβδομάδα για την επίλυση διαφορών σε θέματα γεωργίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και μη δασμολογικών φραγμών.

Η ΕΕ έχει ζητήσει σημαντικές μειώσεις δασμών σε τομείς όπως τα οχήματα, ιατρικές συσκευές, κρασί, αλκοολούχα και γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ η Ινδία πιέζει για μεγαλύτερη πρόσβαση για τα υφάσματα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, το χάλυβα και τα πετρελαϊκά προϊόντα της, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η συμφωνία καθυστέρησε επί σειρά ετών λόγω της απροθυμίας της Ινδίας να μειώσει δασμούς σε ορισμένους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από την Ινδία να μειώσει δασμούς άνω του 100% σε εισαγόμενα αυτοκίνητα, ουίσκι και κρασί.