Σε καθοδικό σπιράλ το Bitcoin

Είναι το Bitcoin, και γενικότερα ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων, το απόλυτο καταφύγιο απέναντι στον πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές ανησυχίες, τις κρατικές παρεμβάσεις και τις χρηματιστηριακές φούσκες, όπως σταθερά εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν οι οπαδοί του; Χωρίς να ξεχνάμε πως οι απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα δεν μπορούν να δοθούν πριν περάσουν πολλά χρόνια, ίσως και πολλές δεκαετίες, η απάντηση που θα δώσουν όσοι ανέβηκαν στο ψηφιακό τραίνο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα είναι αρνητική.

Αν βέβαια το ίδιο ερώτημα είχε τεθεί στην αρχή του περασμένου Οκτωβρίου η απάντηση θα ήταν διαφορετική, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το τι γίνεται σήμερα. Η χθεσινή μέρα ήταν πάλι αρνητική για το Bitcoin, καθώς η αδυναμία του να επιστρέψει πειστικά πάνω από τις 70.000 δολάρια έδωσε και πάλι την πρωτοβουλία στους πωλητές. Χθες το απόγευμα, η τιμή του ήταν λίγο κάτω από τα 63.000 δολάρια που είναι το χαμηλότερο σημείο μετά τις 5 Φεβρουαρίου όταν αντέδρασε έντονα ανοδικά μόλις πλησίασε σε απόσταση αναπνοής τις 60.000.

Διαβάζοντας τον διεθνή οικονομικό Τύπο διαπιστώσαμε πως μεγάλη μερίδα του απέδωσε την νέα καθοδική του κίνηση στις πολύ πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των δασμών μετά την αναταραχή που προκάλεσε η ακύρωση μεγάλου μέρους τους από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και την άμεση απάντηση του Αμερικανού προέδρου. Δεν αποκλείεται να ισχύει αυτό αλλά παρατηρώντας την πορεία του από τον περασμένο Οκτώβριο έχουμε δει αρκετές εξηγήσεις για την αδυναμία των ψηφιακών νομισμάτων να σηκώσουν κεφάλι, σε αντίθεση με πολλά άλλα παραδοσιακά assets και κυρίως για την χαρακτηριστική τους αδυναμία να λειτουργήσουν ως ασφαλή καταφύγια εν μέσω αναταραχής.

Παρά την αδυναμία του δολαρίου, τις πολύνεκρες ταραχές στο Ιράν, την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, τις αμερικανικές βλέψεις για την Γροιλανδία, την μεγάλη ένταση μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, τα αυξανόμενα παγκοσμίως δημοσιονομικά ελλείμματα, τις ανησυχίες για την ενδεχόμενη «φούσκα» στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, την απειλή για την βιωσιμότητα πλήθους εταιρειών και για εκατομμύρια θέσεις εργασίας από την επέλαση των εφαρμογών ΤΝ και το τέλος της ξέφρενης κούρσας των πολύτιμων μετάλλων, η ζήτηση για το Bitcoin είναι χωρίς καμία αμφιβολία χαμηλότερη της προσφοράς.

Τουλάχιστον μετά τις 10 Οκτωβρίου 2025 όταν η παγκόσμια αγορά crypto κλονίστηκε από πλήθος ρευστοποιήσεων και τον εκμηδενισμό πολύ μεγάλων θέσεων που βασίζονταν στην χρήση δανειακών κεφαλαίων. Όπως είχε γραφτεί τότε στον διεθνή Τύπο με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών των crypto αγορών, σημαντικό ρόλο στην αναταραχή είχαν παίξει και οι μαζικές πωλήσεις Bitcoin από μεγάλους επενδυτές που κατείχαν πολύ σημαντικές θέσεις από χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γραφτεί τότε, οι μαζικές πωλήσεις των φαλαινών της αγοράς (crypto whales) δεν ξεκίνησαν τον Οκτώβριο αλλά πολλούς μήνες νωρίτερα. Από τα πρόσφατα ρεπορτάζ του διεθνούς Τύπου φαίνεται πως αυτές οι μαζικές πωλήσεις έχουν κοπάσει, ενώ κάποιοι μεγάλοι επενδυτικοί λογαριασμοί έχουν αρχίσει να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους από την μεριά των αγοραστών. Παρόλα αυτά, όμως, είναι φανερό πως η ζήτηση υπολείπεται και πάλι της προσφοράς. Και πώς να μην υπολείπεται την στιγμή που συνεχίζονται και οι εκροές από τα ETFs που επενδύουν σε Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ του Bloomberg, προχθές Δευτέρα σημειώθηκαν εκροές ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο από τα αμερικανικά ETFs που επενδύουν στην spot αγορά Bitcoin. Στο ίδιο ρεπορτάζ είδαμε πως στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options), σύμφωνα με στοιχεία της Deribit, η ζήτηση για προϊόντα που παρέχουν προστασία από περαιτέρω πτώση είναι διπλάσια αυτής για προϊόντα που ωφελούνται από την ενδεχόμενη άνοδο, κάτι που τονίζει και την πολύ κακή ψυχολογία που επικρατεί αυτή την στιγμή στα ψηφιακά νομίσματα.

Η αναφορά μας στα ETFs και τις εκροές δεν γίνεται μόνο για να δείξουμε την κακή κατάσταση στην αγορά αλλά και γιατί αυτά τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια είχαν αποτελέσει ένα από τα πιο πολύτιμα καύσιμα στην άνοδο του Bitcoin από την αρχή του 2024 όταν κυκλοφόρησαν στα διεθνή χρηματιστήρια μέχρι τον προηγούμενο Οκτώβριο, καθώς μέσω αυτών δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν εκτός κρυπτοαγορών διοχετεύθηκαν σε αυτές και βοήθησαν πολύ στην άνοδο της τιμής.

Κατά την άποψη αρκετών ειδικών, αυτή η νέα πηγή ζήτησης από επενδυτές που δεν είχαν μεγάλη πείρα από τις αγορές ψηφιακών νομισμάτων άλλαξε τις ισορροπίες στην αγορά του Bitcoin και στην ουσία αλλοίωσε τον χαρακτήρα του καθώς η Wall Street πήρε το πάνω χέρι και η αγορά έπαψε να ελέγχεται από τους crypto miners και τους κατόχους Bitcoin και άλλων νομισμάτων που είχαν ασπαστεί και την όλη φιλοσοφία πίσω από αυτά. Όπως έγραψε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ο Sidhartha Shukla στο Bloomberg, αυτή η αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα και την μεταφορά του κινδύνου στα χέρια των επενδυτών που αγόρασαν τα ETFs.

Όπως ανέλυσε ο συντάκτης του διεθνούς πρακτορείου, μεγάλοι επενδυτές κάτοχοι ψηφιακών νομισμάτων πούλησαν σημαντικές ποσότητες με τα ETFs να βρίσκονται στην πλευρά των αγοραστών και τους μεριδιούχους τους να μην έχουν αρκετά σαφή αντίληψη του τρόπου λειτουργίας του Bitcoin. Θα μπορούσε να πει κανείς πως τα ETFs έδωσαν την δυνατότητα πιο εύκολης εξόδου σε κατόχους Bitcoin με πολύ μεγάλα κέρδη.

Δεν μπορούμε βέβαια να ξέρουμε ακριβώς πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι λιανικοί επενδυτές των ETFs αλλά ξέρουμε πως αυτή την στιγμή το Bitcoin βρίσκεται μέσα σε ένα καθοδικό σπιράλ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, η πτώση του Bitcoin μέσα στον Φεβρουάριο θα είναι η μεγαλύτερη μηνιαία από τον Ιούνιο του 2022, όταν είχε καταρρεύσει το stablecoin Terra USD. Αυτό που είναι σχεδόν σίγουρο είναι πως ο μήνας που τελειώνει σύντομα θα είναι ο πέμπτος πτωτικός στην σειρά, για πρώτη φορά από το 2018 όταν η αγορά crypto είχε γονατίσει μετά την κατάρρευση της άγρια κερδοσκοπικής αγοράς των δημόσιων εγγραφών για νέα νομίσματα.

Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, φαίνεται πολύ πιθανόν να δούμε σύντομα μία νέα προσέγγιση των 60.000 δολαρίων για το βασικότερο και πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα. Καθώς, όπως προαναφέραμε, το κλίμα στην αγορά είναι πάρα πολύ αρνητικό, μία ισχυρή ανοδική αντίδραση δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αν όμως δεν αλλάξει κάτι στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, τότε δεν θα αργήσει και η καθοδική διάσπαση των 60.000 δολαρίων. Όπως διαβάσαμε στο Bloomberg, στο επίπεδο των 58.503 δολαρίων βρίσκεται ο κινητός μέσος όρος των 200 εβδομάδων.

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση του Tony Sycamore, αναλυτή της IG Australia, αυτό σημαίνει πως η περιοχή των 58.000 με 60.000 δολαρίων είναι πολύ πιθανόν να παίξει τον ρόλο της στήριξης για το Bitcoin. Ο ίδιος όμως επισημαίνει πως αν αυτό το επίπεδο δεν αντέξει, τότε η πτώση θα αποκτήσει νέα δύναμη. Αυτό μας θυμίζει την εκτίμηση των αναλυτών της Standard Chartered στην οποία αναφερθήκαμε πρόσφατα (Νέα γενιά εγκλωβισμένων στα κρυπτονομίσματα | Liberal.gr), σύμφωνα με την οποία η πτωτική πορεία του Bitcoin θα τερματιστεί κοντά στα 50.000 δολάρια. Αν συμβεί αυτό, τότε θα πρόκειται για πτώση 60% από τα 125.000 του περασμένου Οκτωβρίου.

Δεν διαθέτουμε μαντικές ικανότητες αλλά δεν μας φαίνεται καθόλου απίθανο να δούμε σύντομα και αυτή την τιμή, όπως και να δούμε μία πολύ ισχυρή ανοδική αντίδραση από αυτά τα επίπεδα με δεδομένο το τόσο αρνητικό κλίμα στην αγορά. Αν σε μία τέτοια ανοδική κίνηση λάβουν μέρος μαζικά και οι crypto whales που πρόσφατα ταλαιπώρησαν τόσο πολύ το Bitcoin, αυτή θα μπορούσε να είναι και πολύ εντυπωσιακή. Όπως λέμε πάντα, ας έχουμε τα μάτια μας στις οθόνες, αυτές θα μας πουν την αλήθεια!!