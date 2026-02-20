Νέα γενιά εγκλωβισμένων στα κρυπτονομίσματα

Η κρυπτοβιομηχανία προσπάθησε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια να πετύχει δύο πράγματα και τα κατάφερε. Την αδειοδότηση των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) που επενδύουν απευθείας στο Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα και τον προσηλυτισμό του Ντόναλντ Τραμπ.

Το lobbying ισχυρών παραγόντων της κρυπτοβιομηχανίας έπεισε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να δώσει το πράσινο φως για το λανσάρισμα του IBIT και των υπόλοιπων συναφών ETFs και κατάφερε να κάνει τον Τραμπ να αγαπήσει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αλλαξοπιστήσει και να μαζέψει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική του εκστρατεία.

Για ένα μεγάλο διάστημα, η τιμή του Bitcoin και των συναφών tokens ωφελήθηκε πολύ από αυτές τις εξελίξεις. Την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης του IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) στο χρηματιστήριο Nasdaq, την 11η Ιανουαρίου του 2024, αυτό έκλεισε στα 26,63 δολάρια ενώ το Bitcoin βρισκόταν κοντά στα 44.850 δολάρια.

Την επόμενη των προεδρικών εκλογών, δηλαδή την 6η Νοεμβρίου 2024, το μεν IBIT έκλεισε την ημέρα στα 43,40 δολάρια το δε Bitcoin στα 75.904.

Η άνοδος συνεχίστηκε και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Αμερικανού προέδρου, στα μέσα του Ιανουαρίου 2025. Ακριβώς 11 μήνες μετά την εκλογική επιτυχία του Τραμπ, το IBIT σημείωσε ένα ακόμα ιστορικό ρεκόρ ανόδου φτάνοντας στα 71,82 δολάρια ενώ το αντίστοιχο ρεκόρ του Bitcoin ήταν 126.198 δολάρια.

Από εκεί και πέρα όμως, τα πράγματα χειροτέρεψαν για όλη την βιομηχανία crypto και όλα τα κρυπτονομίσματα μπήκαν σε μία πτωτική πορεία που συμπαρέσυρε και τις μετοχές των εταιρειών που έχουν σχέση με την βιομηχανία αυτή είτε γιατί έχουν κατέχουν μεγάλες ποσότητες είτε γιατί παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν.

Χθες το απόγευμα, το IBIT κινείτο λίγο πάνω από τα 37 δολάρια και το Bitcoin ταλαντωνόταν κοντά στις 66.000 δολάρια. Η πτώση από τον προηγούμενο Οκτώβριο είναι εξαιρετικά σημαντική, κάπου κοντά στο 48%, ενώ αντίστοιχη ή και ακόμα μεγαλύτερη είναι η πτώση του Ether, του XRP, του Solana και άλλων tokens, καθώς και στις μετοχές που μόλις προαναφέραμε.

Καθώς οι τιμές σχεδόν όλων των κρυπτονομισμάτων και των σχετικών ETFs βρίσκονται δίπλα στα χαμηλότερα σημεία των τελευταίων 12 μηνών, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως αυτή την στιγμή ο κόσμος των crypto έχει γεμίσει με εγκλωβισμένους κατόχους tokens, ETFs και μετοχών, πολλοί εκ των οποίων θα αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει τέτοια καταστροφή την στιγμή που οι συνθήκες σε γεωπολιτικό και οικονομικό διεθνές επίπεδο θεωρητικά ευνοούν όλη την κρυπτοβιομηχανία και ειδικά το Bitcoin, το οποίο πολλοί αποκαλούν με περηφάνεια ψηφιακό χρυσό. Ενώ όμως ο crypto κόσμος υποφέρει εδώ και 4 μήνες, ο χρυσός και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα έχουν χαρίσει εντυπωσιακές επιδόσεις σε όσους τα εμπιστεύθηκαν.

Τι έγινε λοιπόν και τα κρυπτονομίσματα βυθίστηκαν σε μία περίοδο που θεωρητικά όλα ήταν θετικά για αυτά; Η άποψή μας είναι πως έπεσαν θύμα της επιτυχίας και της φιλοδοξίας τους.

Μπορεί τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύθηκαν στα ETFs να ώθησαν προς τα πάνω τις τιμές στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αλλά ταυτόχρονα αύξησαν και το ρίσκο για αυτά. Με αυτό εννοούμε πως το άνοιγμα αυτού του επενδυτικού διαύλου έφερε στην αγορά crypto πολλούς επενδυτές που δεν επρόκειτο εύκολα να κινηθούν απευθείας στα κρυπτονομίσματα και αλλοίωσαν τον χαρακτήρα των κατόχων Bitcoin, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Στην ουσία τα κρυπτονομίσματα έγιναν οργανικό μέρος των αγορών και έχασαν εντελώς τον χαρακτήρα μίας μακρινής και εξωτικής επένδυσης που δεν την άγγιζαν οι διακυμάνσεις των παραδοσιακών αγορών.

Οι μαζικές ρευστοποιήσεις που φαίνεται πως ξεκίνησαν τον Οκτώβριο στα ETFs ανέδειξαν αυτή την, νέα, αδυναμία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην καθοδική πορεία τους. Κάτι άλλο που άλλαξε μέσα στο 2025, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διεθνούς οικονομικού Τύπου, είναι το γεγονός πως μέσα στους πωλητές περιλαμβάνονται μεγάλοι επενδυτές που έχουν στην κατοχή τους χιλιάδες Bitcoin και για πρώτη φορά ύστερα από καιρό αποφάσισαν να πουλήσουν.

Μεγάλο κακό έκανε τελικά και η συγκέντρωση πολλών κεφαλαίων από τις εταιρείες που έχουν ως μοναδικό τους στόχο την αγορά και διακράτηση ψηφιακών νομισμάτων κατά τα πρότυπα της Strategy (MSTR NASDAQ). Όταν άρχισε η πτώση τον Οκτώβριο, οι πολλές μικρές εταιρείες αυτού του τύπου δεν είχαν χρήματα για άλλες αγορές και πολλές αναγκάστηκαν να πουλήσουν αφού είχαν χρησιμοποιήσει και δανειακά κεφάλαια.

Η αμφιλεγόμενη στρατηγική της Strategy, η οποία έχει δανειστεί πολλά δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές απλά και μόνο για να αγοράσει Bitcoin έχει πάψει να είναι τόσο ελκυστική για τους επενδυτές, όπως φαίνεται και από την μεγάλη πτώση της μετοχής η οποία έχει πέσει κατά τουλάχιστον 70% μέσα στο τελευταίο 12μηνο, πολύ περισσότερο απ’ ότι το Bitcoin. Αρνητικό ρόλο έχει παίξει και το γεγονός πως δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί οι αλλαγές στο θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο για τις οποίες πιέζουν την αμερικανική κυβέρνηση.

Και βέβαια δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός πως τα κερδοσκοπικά κεφάλαια των διεθνών αγορών έχουν πολλές άλλες επιλογές αυτή την εποχή, όπως έχει φανεί ξεκάθαρα από την εντυπωσιακή άνοδο του χρυσού, και δεν βιάζονται καθόλου να επιστρέψουν στα crypto.

Πολλοί εγκλωβισμοί λοιπόν: σε όλα τα ψηφιακά νομίσματα, στα ETFs που επενδύουν στον χώρο, στις εταιρείες DAT (Digital Asset Treasury) όπως η Strategy και πολλές άλλες μικρότερες που έχουν γεμίσει τα θησαυροφυλάκιά τους με ψηφιακές επενδύσεις και στις επιχειρήσεις που παρέχουν διαφόρων ειδών υπηρεσίες στον τομέα, όπως για παράδειγμα η Coinbase Global (COIN NASDAQ) και η Gemini Space Station (GEMI NASDAQ) των δίδυμων Winklevoss.

Σε τι μπορεί να ελπίζουν οι εγκλωβισμένοι επενδυτές ή κερδοσκόποι; Προφανώς μόνο σε ένα πράγμα, στην ανάκαμψη των τιμών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και στην αλλαγή της διάθεσης των αγορών για αυτά. Καθώς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν υπάρχει κανείς κλασσικός τρόπος να αποτιμήσει κανείς τα ψηφιακά νομίσματα, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε το αν θα γίνει κάτι τέτοιο, όπως και το πότε.

Το γεγονός πως κάτι παρόμοιο έχει γίνει αρκετές φορές από το ξεκίνημα του Bitcoin αποτελεί μία ισχυρή ένδειξη για το ότι η επιστροφή από τον χρηματιστηριακό χειμώνα μπορεί και πάλι να επιτευχθεί αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εγγύηση. Από αυτά που διαβάζουμε στον διεθνή οικονομικό Τύπο αντιλαμβανόμαστε πως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί έκπληξη η κάθοδος του Bitcoin κάτω και από τα 60.000 δολάρια, ίσως και προς τα 50.000, όπως πρόσφατα εκτίμησαν οι αναλυτές της Standard Chartered.

Σε μία τέτοια περίπτωση, η επιτυχημένη υπεράσπιση αυτών των επιπέδων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αγοραστικό σήμα. Δεν έχουμε ιδέα φυσικά για το πότε μπορεί να γίνει αυτό. Επισημαίνουμε πάντως πως, σύμφωνα με την Olga Kharif του Bloomberg, από τις αρχές του μήνα έχουν αρχίσει να επιστρέφουν ως αγοραστές κάτοχοι μεγάλων ποσοτήτων Bitcoin (άνω των 1.000 ο κάθε ένας), οι οποίοι για μήνες ήταν πωλητές, όπως είπαμε νωρίτερα. Ίσως, αυτό να αποτελεί την πρώτη ένδειξη πως αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο.

Όπως και να έχει το πράγμα, οι εγκλωβισμένοι που είναι λογικά πολύ περισσότεροι από τις προηγούμενες φορές στην ιστορία του Bitcoin που η τιμή του υπέστη καθίζηση, σίγουρα έχουν ακόμα ελπίδες να δουν την επένδυσή τους να ανακάμπτει. Μπορεί να μην βασίζονται σε κάποια θεμελιώδη ανάλυση αλλά είμαστε σίγουροι πως αυτό είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει.