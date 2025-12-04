Σε χαμηλό πέντε εβδομάδων το δολάριο, σε υψηλό επτά εβδομάδων το ευρώ

Το αμερικανικό δολάριο παρέμεινε σταθερό κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία που φαίνεται να επιβεβαιώνουν την πρόθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, ανακουφίζοντας το γιεν και ωθώντας το ευρώ στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων.

Οι επενδυτές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, να αναλάβει τη θέση του προέδρου της Fed μετά τη λήξη της θητείας του Jerome Powell τον Μάιο. Ο Χάσετ αναμένεται να πιέσει για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα ανακοινώσει την επιλογή του για τον διάδοχο του Πάουελ στις αρχές του επόμενου έτους, παρατείνοντας μια διαδικασία επιλογής που διαρκεί μήνες, παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως δηλώσει ότι είχε ήδη αποφασίσει για έναν υποψήφιο.

Η κίνηση να διοριστεί ο Χάσετ θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στο δολάριο, σύμφωνα με αναλυτές, με τους επενδυτές ομολόγων να εκφράζουν ανησυχίες στο αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ότι ο Χάσετ θα μπορούσε να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια για να ευθυγραμμιστεί με τις προτιμήσεις του Τραμπ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει 85% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του σημείου την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά την αξία του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι ανταγωνιστών, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 98,94 μετά από πτώση για εννέα συνεχόμενες ημέρες. Παραμένει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων και έχει υποχωρήσει σχεδόν 9% από την αρχή του έτους.

Μια έρευνα του Reuters έδειξε ότι μια σημαντική μειοψηφία των στρατηγικών συναλλάγματος προβλέπει τώρα ότι το δολάριο θα ενισχυθεί το επόμενο έτος, αν και οι περισσότεροι παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό προσκολλημένοι στις προβλέψεις για ένα πιο αδύναμο δολάριο το 2026, λόγω των στοιχημάτων για μείωση των επιτοκίων.

Ο Τόμας Μάθιους, επικεφαλής αγορών για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην Capital Economics, δήλωσε ότι, δεδομένης της δύναμης της αμερικανικής οικονομίας, οι επενδυτές ενδέχεται να υπερεκτιμούν το βαθμό μείωσης των επιτοκίων από τη Fed μεσοπρόθεσμα, ανεξάρτητα από τις κινήσεις της την επόμενη εβδομάδα.

«Αυτό, πιστεύω, θα εμποδίσει το δολάριο να υποχωρήσει υπερβολικά», ανέφερε.

Το ευρώ υποχώρησε λιγότερο από 0,1% στα 1,1657 δολάρια, αλλά παρέμεινε κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Οκτωβρίου που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 30 μηνών τον Νοέμβριο.

Το νόμισμα έχει σημειώσει άνοδο άνω του 12% φέτος, σε ρυθμό που θα του εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2017, επωφελούμενο από το αδύναμο δολάριο λόγω των αβεβαιοτήτων σχετικά με τους δασμούς νωρίτερα φέτος και, τελευταία, από τις αυξανόμενες πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να συνεδριάσει σε δύο εβδομάδες και αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, με τις αγορές να εκτιμούν ότι οι πιθανότητες χαλάρωσης το επόμενο έτος είναι μόνο μία στις τέσσερις.

Το γιεν παρέμεινε σταθερό στα 155,22 ανά δολάριο, αφού απομακρύνθηκε ελαφρώς από το χαμηλό 10 μηνών που είχε σημειώσει τον περασμένο μήνα, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για παρέμβαση των αρχών του Τόκιο.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) είναι πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τρεις κυβερνητικές πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις, όπως ανέφεραν στο Reuters, αν και το τι θα ακολουθήσει παραμένει αβέβαιο.

Η στερλίνα ήταν στα 1,3337 δολάρια, κυμαινόμενη κοντά στο υψηλότερο σημείο της από τις 28 Οκτωβρίου. Η σουηδική κορώνα υποχώρησε έναντι του ευρώ και του δολαρίου, μετά την επιβράδυνση του ετήσιου πληθωρισμού τον Νοέμβριο.

Το γιουάν της Κίνας αποδυναμώθηκε ελαφρώς, αλλά παρέμεινε κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να ορίσει ένα χαμηλότερο από το αναμενόμενο επίσημο μέσο όρο για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, σηματοδοτώντας προσοχή έναντι της ταχείας ανατίμησης.

Το γιουάν έχει αγνοήσει τον εμπορικό πόλεμο, την αργή ανάπτυξη, τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και την πτώση των ξένων επενδύσεων, και κατευθύνεται προς την υψηλότερη ετήσια άνοδο από το 2020, έτος της πανδημίας.