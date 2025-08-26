Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι απέλυσε τη διοκήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, σύμφωνα με επιστολή που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούσα η πρώτη περίπτωση που ένας πρόεδρος απολύει έναν κυβερνήτη κεντρικής τράπεζας στην 111χρονη ιστορία της Fed.

Η πρωτοφανής κίνηση αντιπροσωπεύει μια σημαντική κλιμάκωση της μάχης του Τραμπ εναντίον της Fed, την οποία έχει κατηγορήσει ότι άργησε πολύ να μειώσει τα επιτόκια, όπως σημειώνει το CNN.

«Δεν παραιτούμαι»

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι με απέλυσε "επειδή υπάρχει λόγος" ενώ δεν υπάρχει λόγος βάσει του νόμου και δεν έχει καμία εξουσία να το πράξει», δήλωσε η Κουκ σε δήλωση που κοινοποίησαν οι δικηγόροι της στο CNN τη Δευτέρα το βράδυ. «Δεν θα παραιτηθώ. Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία, όπως κάνω από το 2022».

Σε αχαρτογράφητα νερά

Παρότι η κίνηση αυτή μπορεί να αμφισβητηθεί στα δικαστήρια, ακόμη και να φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο, η απόλυση της Κουκ από τον Τραμπ βάζει την κεντρική τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο σε αχαρτογράφητα νερά.

Για παράδειγμα, είναι άγνωστο εάν η Κουκ θα πρέπει να αποχωρήσει αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο της Fed, και αν ναι, το αν θα έχει ο Τραμπ την ευκαιρία να ορίσει κάποιον άλλο για να καλύψει τη θέση της.

Κίνδυνος ανεξαρτησίας της Fed

Η Fed έχει σχεδιαστεί για να είναι ανεξάρτητη από τους πολιτικούς, ειδικά ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί σε οικονομικά δεδομένα - και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες - στην επίτευξη της διπλής της εντολής να διατηρεί υπό έλεγχο τις αυξήσεις των τιμών, υποστηρίζοντας παράλληλα την αγορά εργασίας.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, το μέλος με την υψηλότερη θέση στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας, δήλωσε σε δήλωσή της ότι η προσπάθεια του Τραμπ να απολύσει τον Κουκ είναι «μια αυταρχική κατάληψη εξουσίας που παραβιάζει κατάφωρα τον Νόμο περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας και πρέπει να ανατραπεί».