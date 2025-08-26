Ο Τραμπ απέλυσε τη Λίζα Κουκ, διοικήτρια της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε τη Λίζα Κουκ από το ΔΣ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Λίζα, μετά από καταγγελίες από σύμμαχο του Λευκού Οίκου ότι ενεπλάκη σε υποθέσεις απάτης στεγαστικών δανείων.

Η κίνηση αυτή του Τραμπ, σύμφωνα με το Bloomberg, αποτελεί μια δραματική κλιμάκωση της μάχης του για την άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου επί της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στο Truth Social τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε αποφασίσει ότι είχε «επαρκή λόγο» να απολύσει την Κουκ, με βάση τις κατηγορίες ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με ένα ή περισσότερα στεγαστικά δάνεια. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με το Bloomberg, θα μπορούσε να δώσει στον Τραμπ μια άλλη ευκαιρία να ορίσει κάποιον στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, καθώς πιέζει επανειλημμένα τους αξιωματούχους να μειώσουν τα επιτόκια.

«Ο αμερικανικός λαός πρέπει να μπορεί να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ειλικρίνεια των μελών που είναι επιφορτισμένα με τον καθορισμό της πολιτικής και την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», έγραψε ο Τραμπ σε επιστολή που έστειλε στην Κουκ τη Δευτέρα, την οποία δημοσίευσε στο Truth Social.

Αν και κανένας πρόεδρος δεν έχει απομακρύνει ποτέ κυβερνήτη της Fed από το αξίωμά του, αυτό είναι δυνατό για συγκεκριμένους λόγους σύμφωνα με το Bloomberg. Οι νόμοι που περιγράφουν τους λόγους αυτούς αναφέρουν τρεις περιπτώσεις: Αναποτελεσματικότητα, παραμέληση καθήκοντος και παράνομη πράξη, δηλαδή παράνομη συμπεριφορά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η προειδοποίηση Τραμπ

Ο Τραμπ είχε δηλώσει από την Παρασκευή ότι θα απομάκρυνε την Κουκ από τη θέση της αν δεν παραιτούνταν. «Θα την απολύσω αν δεν παραιτηθεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε μουσείο στην Ουάσινγκτον αφιερωμένο στον Λευκό Οίκο.

Η Κουκ, η πρώτη αφροαμερικανή γυναίκα που υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, απάντησε ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να εκφοβιστεί σε παραίτηση». Ο Τραμπ είχε ζητήσει την αποχώρησή της από την Τετάρτη, επικαλούμενος ισχυρισμούς για στεγαστικά δάνεια που κατέχει στο Μίσιγκαν και την Τζόρτζια.

Την ίδια ημέρα, η Κουκ είχε δηλώσει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά κάθε ερώτημα που αφορά το οικονομικό της ιστορικό ως μέλος της Fed και ότι συγκεντρώνει ακριβείς πληροφορίες για να απαντήσει σε κάθε εύλογη απορία.