Σαουδική Αραβία: Πτώση 12% στα κέρδη της Aramco για το 2025

Η Aramco της Σαουδικής Αραβίας,ο ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ανακοίνωσε την Τρίτη πτώση 12% στα κέρδη για το σύνολο του έτους 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων.

Τα στοιχεία έρχονται εν μέσω του πολέμου Ιράν και ΗΠΑ - Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, που έχουν εκτινάξει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές εξαγωγές και καθώς οι τιμές πετρελαίου και ενέργειας έχουν καταγράψει ραγδαία άνοδο από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου

Η Aramco ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 93,4 δισ. δολαρίων για το σύνολο του περασμένου έτους, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG για έσοδα 95,6 δισ. δολαρίων.

Τα κέρδη έφτασαν κοντά στα 17,8 δισ. δολάρια, υποχωρώντας άνω του 20% σε ετήσια βάση