Σ. Αραβία: Σχέδια για επέκταση του ειδικού καθεστώτος κατοικίας, για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων

Η Σαουδική Αραβία καταρτίζει σχέδια για την επέκταση του ειδικού καθεστώτος κατοικίας (premium residency program) σε ένα ευρύτερο φάσμα δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, όσων επιθυμούν να ζήσουν στα εμβληματικά αναπτυξιακά έργα του βασιλείου και των κορυφαίων φοιτητών, μετέδωσε τo Reuters την Τετάρτη επικαλούμενο άτομο με γνώση του θέματος.

Οι συζητήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου και επισκεπτών στο πλαίσιο του σχεδίου Vision 2030 του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το οποίο αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας από τον τομέα του πετρελαίου και στη μεταμόρφωση της κοινωνίας.

Το πρόσωπο αυτό ανέφερε ότι θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμοι όσοι αγοράζουν ακίνητα σε κατασκευαστικά έργα του Vision 2030, όπως το έργο ανάπτυξης Diriyah στο Ριάντ, αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η προσφορά του premium residency σε εξαιρετικά πλούσιους ανθρώπους που αγκυροβολούν σούπερ γιοτ στα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας φαίνεται να έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των επισκεπτών στα νέα πολυτελή θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας.

Μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν και φοιτητές με υψηλές επιδόσεις.

Το premium residency είναι επί του παρόντος διαθέσιμη με βάση διάφορα κριτήρια.

Σύμφωνα με ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο που προωθεί το πρόγραμμα, περιλαμβάνει στελέχη που κερδίζουν περισσότερα από 80.000 ριάλ (21.300 δολάρια) το μήνα και εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και των επιστημών που κερδίζουν περισσότερα από 35.000 ριάλ το μήνα.

Τα οφέλη περιλαμβάνουν είσοδο χωρίς βίζα, δυνατότητα εργασίας και δυνατότητα επέκτασης του καθεστώτος σε μέλη της οικογένειας.

Η κίνηση αυτή θα είναι το τελευταίο βήμα στην προσπάθεια να καταστεί η Σαουδική Αραβία πιο ελκυστική για τους ξένους επισκέπτες.

Το βασίλειο έχει ήδη εφαρμόσει κανόνες που παρέχουν ειδικό καθεστώς σε όποιον αγοράζει ακίνητο αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Πέρυσι, το βασίλειο χαλάρωσε τους περιορισμούς σχετικά με το αλκοόλ, επιτρέποντας στους μη μουσουλμάνους κατοίκους και στους υψηλόμισθους να αγοράζουν αλκοολούχα ποτά σε ένα ειδικό κατάστημα στο Ριάντ.

Από τις 22 Ιανουαρίου, οι μη Σαουδάραβες έχουν το δικαίωμα να κατέχουν οικιστικά και εμπορικά ακίνητα σε ορισμένες περιοχές του βασιλείου, αν και οι κανονισμοί δεν έχουν ακόμη τεθεί πλήρως σε εφαρμογή.