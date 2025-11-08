Reuters: Οι φούσκες που απειλούν τα Χρηματιστήρια

Ο κόσμος θα πρέπει να δείξει προσοχή σε τρεις τομείς που ενδέχεται να εξελιχθούν σε χρηματοπιστωτικές «φούσκες», ανάμεσά τους και η Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Μπόργκε Μπρέντε, ενώ οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου καταγράφουν σημαντικές απώλειες.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πρόσφατες πτώσεις δεν σημαίνουν πανικό, αλλά μάλλον ότι χρειάζεται προσοχή, δεδομένου ότι οι αγορές είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά και κάποιες αποτιμήσεις ήταν υπερβολικές, σύμφωνα με το Reuters.

«Το επόμενο διάστημα υπάρχει κίνδυνος για φούσκες. Η πρώτη αφορά τα κρυπτονομίσματα, η δεύτερη την Τεχνητή Νοημοσύνη και η τρίτη το χρέος», είπε ο Μπρέντε σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Σάο Πάολο, στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Βραζιλίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι τα κρατικά χρέη βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 1945. Τους τελευταίους μήνες, οι αγορές φαίνεται να αγνοούν τους κινδύνους από τα υψηλά επιτόκια, τον επίμονο πληθωρισμό και τις εμπορικές αναταράξεις, μερικώς επειδή ελπίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά τις προοπτικές της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να απειλήσει πολλές θέσεις εργασίας γραφείου, σημείωσε ο Μπρέντε.

«Στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσαν να προκύψουν ‘ζώνες σκουριάς’ σε μεγάλες πόλεις με πολλά back offices, όπου οι εργαζόμενοι γραφείου θα αντικατασταθούν πιο εύκολα από μηχανές και αυτοματοποιημένα συστήματα», είπε, αναφερόμενος στις πρόσφατες περικοπές θέσεων εργασίας από εταιρείες όπως η Amazon και η Nestlé.

«Η ιστορία όμως δείχνει ότι οι τεχνολογικές αλλαγές οδηγούν τελικά σε αύξηση της παραγωγικότητας, η παραγωγικότητα είναι ο μόνος τρόπος να αυξηθεί η ευημερία μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε. «Τότε μπορείς να πληρώνεις καλύτερους μισθούς και να έχεις περισσότερη ευημερία στην κοινωνία».

Σε πτώση το αμερικανικό χρηματιστήριο

νώ η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της οικονομίας και στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) είχε οδηγήσει τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τις τελευταίες ημέρες αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές σε αυτήν την αισιοδοξία.



Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, που έχει επωφεληθεί σημαντικά από τον ενθουσιασμό γύρω από την AI, κατέγραψε τη χειρότερη εβδομάδα του από την εποχή της «Ημέρας Απελευθέρωσης», όταν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τους δασμούς σε διεθνές επίπεδο.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες που είχαν ωφεληθεί από την προηγούμενη άνοδο των αγορών υπέστησαν σημαντικές απώλειες, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για υπερβολικά έξοδα και μη ρεαλιστικές προσδοκίες γύρω από τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, το παρατεταμένο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μπλόκαρε την δημοσίευση οικονομικών στοιχείων που θα μπορούσαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές.



Ταυτόχρονα, οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών και τα στοιχεία από τον ιδιωτικό τομέα, που δείχνουν πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και αύξηση των απολύσεων, ενίσχυσαν τις ανησυχίες.

Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 3% σε εβδομαδιαία βάση, η μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με απώλειες 1,6% και ο Dow Jones σημείωσε πτώση 1,2%.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί της AI υπό πίεση

Η εβδομάδα ξεκίνησε με θετικό τόνο, χάρη στη συμφωνία της Amazon ύψους 38 δισ. δολαρίων με την OpenAI για υπηρεσίες cloud, η οποία αρχικά ενθουσίασε την αγορά. Ωστόσο, τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Palantir, που θεωρείται «αγαπημένο παιδί» της AI, απογοήτευσαν, και οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν αν οι τεράστιες επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν πραγματικά.



Ορισμένες από τις μετοχές που είχαν σημειώσει τη μεγαλύτερη άνοδο φέτος τιμωρήθηκαν από την αγορά: η Palantir υποχώρησε κατά 11%, η Nvidia κατά 7% και η Oracle κατά 9%. Παρά τα αρχικά καλά νέα από Amazon και Alphabet, οι απογοητεύσεις από Meta και Microsoft επηρέασαν αρνητικά το κλίμα, με μόνη την Amazon να κλείνει την εβδομάδα με θετικό πρόσημο.

Ορισμένοι επενδυτές έχουν αρχίσει να περιορίζουν τον ενθουσιασμό γύρω από την AI.

Αντικρουόμενα σήματα και αποδόσεις ομολόγων

Ορισμένα θετικά στοιχεία της εβδομάδας, όπως η καλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από την ADP και η άνοδος του δείκτη δραστηριότητας του τομέα υπηρεσιών στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις ανησυχίες.

Τα αντικρουόμενα στοιχεία προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της Fed. Τα προθεσμιακά επιτόκια έδειχναν την Παρασκευή ότι οι επενδυτές δίνουν πιθανότητα 66% για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.