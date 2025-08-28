Ρεν (ΕΚΤ): Οι επιθέσεις Τραμπ στη Fed θα έχουν επιπτώσεις στις αγορές και στην οικονομία

Οι εντεινόμενες επιθέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να έχουν σημαντικές και παγκόσμιες επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την πραγματική οικονομία, δήλωσε ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ Όλι Ρεν σε ομιλία του την Πέμπτη.

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει την πιο σημαντική νομισματική αρχή στον κόσμο, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, έχει αυξηθεί φέτος, καθώς ο Τραμπ επικρίνει επανειλημμένα τον πρόεδρό της, Τζέρομ Πάουελ, και την Δευτέρα ανακοίνωσε την απόλυση της διοικήτριας της, Λίζα Κουκ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει, στην πραγματικότητα, ασκήσει ισχυρή πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια για αρκετό καιρό», δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας.

Η ανεξαρτησία της Fed παραμένει μια απαραβίαστη αρχή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, πρόσθεσε, «τώρα, όμως, αυτή η αρχή κλονίζεται σοβαρά. Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές, παγκόσμιες επιπτώσεις τόσο στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσο και στην πραγματική οικονομία», δήλωσε ο Ρεν.

Τόνισε δε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν δράση για να ενισχύσουν την παγκόσμια εμπιστοσύνη στο ευρώ ως ασφαλές νόμισμα, προκειμένου να αποφευχθεί μια παρόμοια υποβάθμιση της αυτονομίας της κεντρικής τράπεζας στην Ευρώπη.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη βρίσκεται τώρα στο στόχο του 2% — συνδέεται πράγματι με την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων της κεντρικής τράπεζας», είπε.

Η παγκόσμια ηγεμονία του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος έχει αποδειχθεί ανθεκτική και, ως εκ τούτου, ο Ρεν δήλωσε ότι θεωρεί απίθανη την ταχεία αποδυνάμωσή του.

«Ωστόσο, το λέω αυτό με μια σημαντική επιφύλαξη: εάν τα θεσμικά θεμέλια του δολαρίου καταρρεύσουν — αναφέρομαι στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, καθώς και στις πολιτικές ελευθερίες - ίσως να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση».

Παρότι, η ανάπτυξη της ευρωζώνης έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο, ο Ρεν δήλωσε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί κάτω από τον στόχο του 2% βραχυπρόθεσμα, λόγω της φθηνότερης ενέργειας, του ισχυρότερου ευρώ και της επιβράδυνσης του πληθωρισμού στις υπηρεσίες.

«Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ παρακολουθούμε στενά την οικονομική κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», κατέληξε.