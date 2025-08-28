Κυρ. Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη για σύσκεψη με βουλευτές της ΝΔ ενόψει της ΔΕΘ

Με βουλευτές της Α' και Β' Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Στην συνέχεια, ο πρωθυπουργός παρίσταται στη θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα απευθύνει ομιλίας, στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ.

Της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα προηγηθούν δύο θεματικές συζητήσεις.

Στην πρώτη με θέμα: «Δίπλα στον πολίτη και βελτίωση ποιότητα ζωής» θα μιλήσουν οι υπουργοί: Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων», θα μιλήσουν οι υπουργοί: Οικονομίας-Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εργασίας Νίκη Κεραμέως , Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών-Μεταφορών Χρίστος Δήμας και η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.

Πηγή φωτογραφιών: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM