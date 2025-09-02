Ράλι κερδών για τον S&P 500 με την αρωγή των «Υπέροχων-7»

Η αύξηση κερδών του β’ τρίμηνο του 2025 εξελίχθηκε σε μια από τις πιο δυνατές περιόδους για τις εισηγμένες του S&P 500, με τις εκπλήξεις να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Πλέον το 98% των εταιρειών έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα και το 81% παρουσίασε κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το ίδιο ποσοστό κατέγραψε και υπεραπόδοση στα έσοδα, δείχνοντας ένα διπλό μέτωπο ισχύος. Η αύξηση κερδών σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 11,9%, πολύ υψηλότερα από το 4,8% που προβλεπόταν στην αρχή του καλοκαιριού. Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο με διψήφια ανάπτυξη, ένδειξη ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις παραμένουν σε τροχιά ανθεκτικότητας παρά τις προκλήσεις της οικονομίας.

Για άλλο ένα τρίμηνο την διαφορά έκαναν οι «Magnificent 7»: Οι επτά τεχνολογικοί κολοσσοί – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA και Tesla – έκλεψαν για ακόμη μια φορά την παράσταση ξεπερνώντας τις προβλέψεις κερδών, με συνολική άνοδο 26,6% σε σχέση με πέρυσι. Η NVIDIA, η Amazon και η Meta βρέθηκαν ανάμεσα στους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στη συνολική αύξηση της κερδοφορίας των μετοχών που συμμετέχουν στον δείκτη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό εκπλήξεων των «Magnificent 7» άγγιξε το 100%, σε αντίθεση με το 81% του συνόλου των εισηγμένων εταιριών του S&P-500. Κοινώς, η υπεραπόδοση των αποτελεσμάτων ήταν καθολική σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς. Ωστόσο, οι προβλέψεις για τα επόμενα τρίμηνα είναι πιο συντηρητικές: οι αναλυτές αναμένουν ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 14–16%, χαμηλότερα από το εντυπωσιακό β’ τρίμηνο οι οποίες κάθε άλλο παρά αδύναμες κρίνονται.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η αλλαγή στάσης της Wall Street απέναντι στις προβλέψεις. Παραδοσιακά, τους πρώτους δύο μήνες κάθε τριμήνου οι εκτιμήσεις κερδών υποχωρούν. Αυτή τη φορά, όμως, αυξήθηκαν κατά 0,5% – το πρώτο θετικό γύρισμα από το β’ τρίμηνο του 2024. Ιδιαίτερα ενισχυμένες εμφανίζονται οι προβλέψεις για τον κλάδο της τεχνολογίας (+4,4%), ενώ και η ενέργεια (+4,0%) κατέγραψε άνοδο, παρά τη γενικότερη αδυναμία στις τιμές πετρελαίου. Αντίθετα, ο κλάδος υγείας παρουσίασε πτώση (-7,2%) στις εκτιμήσεις.

Σε επίπεδο εσόδων παρατηρήθηκε αύξηση κατά 6,4%, η καλύτερη επίδοση από το γ’ τρίμηνο του 2022. Δέκα από τους έντεκα κλάδους κινήθηκαν ανοδικά, με την τεχνολογία (+15,6%) να πρωταγωνιστεί, ενώ η υγεία (+10,7%) και οι επικοινωνίες (+9,7%) ακολούθησαν. Η ενέργεια έμεινε πίσω (-6,8%), καθώς η μέση τιμή πετρελαίου υποχώρησε κατά 21% σε σχέση με πέρυσι. Τα καθαρά περιθώρια κέρδους έφτασαν στο 12,8%, καλύτερα τόσο από το προηγούμενο τρίμηνο όσο και από τον περσινό μέσο όρο, καταγράφοντας νέο υψηλό πενταετίας.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, οι επενδυτές εμφανίστηκαν συγκρατημένοι. Οι μετοχές εταιρειών με θετικές εκπλήξεις κατέγραψαν μέση άνοδο μόλις 0,4% την χρονική στιγμή της ανακοίνωσης, πολύ χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο (+1%). Αντίθετα, οι αρνητικές εκπλήξεις τιμωρήθηκαν, με πτώση -5,5%, υπερδιπλάσια της συνηθισμένης. Όχι παράξενο δεδομένης της ανόδου που είχε προηγηθεί και των απαιτητικών πλέον επιμέρους κεφαλαιοποιήσεων.

Ο δείκτης αποτίμησης P/E 12μήνου διαμορφώνεται στο 22,4, υψηλότερα από τους μέσους όρους πενταετίας (19,9) και δεκαετίας (18,5). Οι αναλυτές δίνουν στόχο τις 7.239 μονάδες για τον S&P 500, δηλαδή άνοδο περίπου 11% από τα τρέχοντα επίπεδα. Για το υπόλοιπο έτος, προβλέπεται αύξηση κερδών 7,5% στο γ’ τρίμηνο και 7,2% στο δ’ τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άνοδο 10,6% το 2025 και ακόμη ισχυρότερη ανάπτυξη 13,4% το 2026.

Οι «Magnificent 7» παραμένουν οι αδιαμφισβήτητοι οδηγοί της αγοράς, ενώ η γενικότερη ευρωστία σε έσοδα και κέρδη δείχνει ότι η εταιρική Αμερική συνεχίζει να τροφοδοτεί την ανάπτυξη. Το ερώτημα που μένει είναι αν οι υψηλές αποτιμήσεις αφήνουν περιθώρια για συνέχιση του ράλι ή αν η αγορά θα ζητήσει ακόμα περισσότερα για να δικαιολογήσει το premium της.