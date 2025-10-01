Κατά 2% υποχώρησε η μετοχή του Netflix την Τετάρτη, μετά το δημόσιο κάλεσμα του Ίλον Μασκ προς τους εκατομμύρια ακολούθους του να ακυρώσουν τις συνδρομές τους στην πλατφόρμα, κατηγορώντας την ότι «προωθεί τρανς ατζέντα» σε παιδιά.

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, απαντώντας σε ανάρτηση που κατηγορούσε την εταιρεία ότι προωθεί μια τρανς ατζέντα.

Όπως αναφέρει το Investing, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ο οποίος έχει 226 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα, αναδημοσίευσε επίσης αρκετές αναρτήσεις που υποστήριζαν ότι παρατηρείται αυξανόμενη τάση ακυρώσεων συνδρομών στο Netflix.

Ο Μασκ επικέντρωσε την κριτική του στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Dead End: Paranormal Park», την οποία ισχυρίστηκε ότι «προωθεί την τρανς ιδεολογία» στα παιδιά. Σε ξεχωριστή ανάρτηση, έγραψε «αυτό δεν είναι εντάξει», απαντώντας σε χρήστη που επισήμανε ότι η σειρά προβάλλεται ως κατάλληλη για θεατές από επτά ετών.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Ο «κολοσσός» του streaming έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια κριτική από συντηρητικές φωνές σχετικά με τις επιλογές περιεχομένου του, αν και η εταιρεία έχει γενικά υποστηρίξει ότι προσφέρει προγράμματα για διαφορετικά κοινά.