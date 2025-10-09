Προειδοποιήσεις και προεξοφλήσεις «όταν τα αρκετά φαίνονται λίγα»

Από τη «φούσκα που δεν έσκασε ποτέ», στις σημερινές φούσκες της ΑΙ, που όλοι φοβούνται το σκάσιμο και στο τέλος αγοράζουν μανιωδώς για να μην χάσουν το ράλι. Το φαινόμενο σε αυτήν τη φάση που βρισκόμαστε δεν έχει να κάνει με οικονομικούς όρους, ούτε με αναλύσεις, αλλά μόνο με την αναζήτηση περισσότερων κερδών ως ένα μεγάλο κομμάτι της απληστίας των εμπλεκόμενων. Οποιοσδήποτε προσπαθήσει αν το αναλύσει με οικονομικούς όρους «καίγεται»!

Οι επενδυτές προσπερνούν τις προειδοποιήσεις των κεντρικών τραπεζών, όπου χθες προστέθηκε στη λίστα και η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Πολιτικής (FPC) της Τράπεζας της Αγγλίας, που προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος μιας απότομης διόρθωσης της αγοράς έχει αυξηθεί, (σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασής της στις 2 Οκτωβρίου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη).

Να τονίσουμε ότι και ο Πάουελ πριν μερικές ημέρες μίλησε για φούσκα στις αγορές αλλά όλοι οι αναλυτές αναφέρθηκαν στη δήλωση του Άλαν Γκρινσπαν το 1996 που έβλεπε φούσκα και ήρθε μετά 4 χρόνια. Οπότε σου λέει έχουμε πολύ ακόμα (προεξόφληση)!

Οι προειδοποιήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας

Η επιτροπή τόνισε ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον παγκόσμιο κατακερματισμό του εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και τις πιέσεις στις αγορές κρατικού χρέους παραμένουν αυξημένοι.

Οποιαδήποτε αποκρυστάλλωση αυτών των παγκόσμιων κινδύνων θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το Ηνωμένο Βασίλειο ως ανοιχτή οικονομία και παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, η FPC σημείωσε ότι οι επικίνδυνες αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων έχουν αυξηθεί και τα πιστωτικά περιθώρια έχουν συμπιεστεί από την τελευταία της συνεδρίαση τον Ιούνιο.

Η επιτροπή επεσήμανε συγκεκριμένα τις τεντωμένες αποτιμήσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, ιδίως για τις εταιρείες τεχνολογίας που επικεντρώνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Ο συνδυασμός υψηλών αποτιμήσεων και αυξανόμενης συγκέντρωσης στους δείκτες της αγοράς αφήνει τις χρηματιστηριακές αγορές «ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε περίπτωση που οι προσδοκίες σχετικά με τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης γίνουν λιγότερο αισιόδοξες», δήλωσε η FPC.

Η επιτροπή τόνισε επίσης τις πρόσφατες πιστωτικές αθετήσεις στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα των ΗΠΑ, οι οποίες υπογραμμίζουν τους προηγουμένως εντοπισμένους κινδύνους γύρω από την υψηλή μόχλευση, τα αδύναμα πρότυπα αξιολόγησης, την αδιαφάνεια και τις πολύπλοκες δομές.

Τα ασφάλιστρα διάρκειας στις αγορές κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σε πολλές προηγμένες οικονομίες, εν μέρει λόγω των προσδοκιών για υψηλότερη έκδοση χρέους.

Η πολιτική αβεβαιότητα σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία σχετικά με τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις έχει αυξήσει την ευπάθεια των αγορών κρατικού χρέους και έχει μειώσει την ικανότητα των κυβερνήσεων να ανταποκρίνονται σε σοκ.

Η Επιτροπή Πληροφοριών και Προϋπολογισμών (FPC) εξέφρασε ανησυχία για τα συνεχιζόμενα σχόλια σχετικά με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) στις ΗΠΑ.

Η επιτροπή τόνισε ότι η λειτουργική ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών στηρίζει τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μειώνοντας το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το ΔΝΤ και η FED όμως η αγορά γνωρίζει καλύτερα!

Οι προεξοφλήσεις

Οι αγορές και οι κατευθυνόμενη πληροφόρηση γνωρίζουν καλύτερα από τις προειδοποιήσεις των κεντρικών τραπεζιτών. Εξάλλου σε λίγο θα περάσουν κι αυτές στην εποπτεία των ηγετών (βλ. Τραμπ-Fed).

Όλες οι προειδοποιήσεις προεξοφλούνται άμεσα στον «πυρετό» της ασυδοσίας και της απεριόριστης απληστίας, όπως γίνεται πάντοτε σε κάθε περίοδο φούσκας.

Η βιομηχανική παραγωγή γκρεμίζεται στη Γερμανία και ο DAX γράφει νέα υψηλά! Η Γαλλία δεν θα έχει προϋπολογισμό και γράφει νέα υψηλά! Στις ΗΠΑ ξεκίνησαν οι μεγάλες πτωχεύσεις και πέρα βρέχει! Η φούσκα των φοιτητικών δανείων και των παράπλευρων χρηματοδοτήσεων εκτός τραπεζών αγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας! Προεξοφλούμε όμως ένα καλύτερο αύριο, οπότε αφού θα λυθούν όλα αύριο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τι μας λένε λοιπόν οι κεντρικοί τραπεζίτες για φούσκες!

Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μέσω των τεχνικών εργαλείων της ΑΙ και της νέας εποχής θα προκαλέσει την μεγαλύτερη καταστροφή του εικονικού πλούτου που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.

Τα λογιστικά κέρδη θα σβήσουν μέσα σε μια εβδομάδα τόσο έντονα όσο κανένας αναλυτής δεν μπορεί να φανταστεί! Η εικόνα γύρω μας μιλάει από μόνη της, δεν χρειάζονται οι υποδείξεις των κεντρικών τραπεζών για να κατανοήσουμε το μέγεθος της υπερβολής όχι μιας μερίδας μετοχών, αλλά της ανθρώπινης συμπεριφοράς που διαρκώς κυνηγάει να πιάσει το ανώτατο επίπεδο της πυραμίδας του Maslow, με λάθος βήματα.

Στο βάθος της πυραμίδας βρίσκεται η βασική μας ανάγκη για επιβίωση που χρειάζεται την ασφάλεια και την ομάδα για να συνεχίσει προς το ανώτατο επίπεδο της Αυτολοκλήρωσης. Δεν χρειάζεται να την αναλύσω περαιτέρω καθώς όλοι αντιλαμβάνεστε τι έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια.

Όπως έλεγε και ο Επίκουρος: «Αν κυνηγάς διαρκώς το απεριόριστο θα αναβάλλεις την ευτυχία απεριόριστα για αργότερα. Η ηδονή δεν βρίσκεται στο ατελείωτο αλλά στο αρκετό. Το αρκετό εμείς το ορίζουμε (όχι οι τιμές στόχοι). Η φύση μας ζητάει λίγα (οι καθημερινές καθοδηγούμενες ανάγκες και οι ανάγκες επιβίωσης, πολλά). Τα υπόλοιπα είναι επινόηση της ματαιοδοξίας και της κενοδοξίας(σε ένα παιχνίδι που οι λίγοι ορίζουν τη μοίρα των πολλών).

Όταν τα αρκετά φαίνονται λίγα (το ξεπεράσαμε κατά πολύ), όσα και εάν αποκτήσεις ποτέ δε θα είναι αρκετά».

Και στο τέλος θα συμπληρώσω θα αναρωτιέσαι πως ένα χαρτί που έγραφε κάποια νούμερα ένα βράδυ θα γράφει τα μισά ένα πρωινό, και αυτό ισχύει για τα πάντα που κυκλοφορούν γύρω μας και όχι μόνο την ΑΙ, που σε τελική ανάλυση είναι και το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας, εάν προλάβει!