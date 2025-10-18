Η Ευρώπη, στις εμπορικές της συναλλαγές με την Κίνα, χρειάζεται να ενεργεί «με πιο επιθετικό τρόπο» για να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα και εκείνα των εταιρειών της, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ.

Οι δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών φέτος έχουν προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση, καθώς η Κίνα έχει προβεί σε αντίποινα και έχει ανακατευθύνει ορισμένα από τα προϊόντα που δεν μπορεί πλέον να εξάγει στις ΗΠΑ σε άλλες αγορές.

«Όσον αφορά την Κίνα, επιτρέψτε μου να πω μόνο ένα πράγμα: η Κίνα χρειάζεται την Ευρώπη περισσότερο απ’ όσο η Ευρώπη χρειάζεται την Κίνα», είπε ο Νάγκελ, ο οποίος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μιλώντας στην Ουάσινγκτον.

«Είμαστε μια ισχυρή οικονομία. Είμαστε τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια άνθρωποι... Επομένως, θα πρέπει να παίξουμε το ευρωπαϊκό χαρτί με πιο επιθετικό τρόπο».

Ο Νάγκελ είπε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να αποφύγει έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και ότι θα πρέπει να διατηρήσει τον διάλογο, αλλά επίσης χρειάζεται να προστατεύσει τις δικές της αγορές.

«Το σημείο που θα ήθελα να θίξω εδώ είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παίξει τα χαρτιά της με τρόπο που να δείχνει περισσότερη αυτοπεποίθηση, επειδή η σημαντικότερη αγορά για τον Ευρωπαίο είναι η ίδια η Ευρώπη», είπε ο Νάγκελ σε μια χρηματοοικονομική εκδήλωση.

Καθώς οι δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών οδηγούν την Κίνα να ανακατευθύνει βιομηχανικά και ενδιάμεσα αγαθά προς άλλες αγορές, όπου προσφέρονται σε τιμές που οι τοπικές εταιρείες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, λένε οι οικονομολόγοι, οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες πλήττονται επίσης από τους περιορισμούς του Πεκίνου σε υλικά όπως οι σπάνιες γαίες, των οποίων την παραγωγή κυριαρχεί η Κίνα.

Στην Κίνα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες επίσης δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις εγχώριες μάρκες.