Δεν είναι μυστικό πως κατά την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και η ομάδα παγκόσμιων εμπειρογνωμόνων που συγκεντρώθηκαν στο Τζάκσον Χολ είναι σε μεγάλο βαθμό η «παλιά φρουρά» που σκοπεύει να ανατρέψει.

Την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ αγκαλιάζει με ενθουσιασμό τα crypto και την απορρύθμιση, ταυτόχρονα επιχειρεί μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα θεμέλια της παραδοσιακής τάξης χάραξης πολιτικής της Αμερικής, αναφέρουν οι Financial Times.

Υπό το σύνθημα της τόνωσης της ανάπτυξης, ο πρόεδρος απειλεί να απολύσει τον Πάουελ και άλλα κορυφαία στελέχη της Fed, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών που στηρίζει τα οικονομικά θεμέλια της Αμερικής για πάνω από μισό αιώνα.

Ο Πάουελ — τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «ηλίθιο» επειδή αρνήθηκε να μειώσει τα επιτόκια — έχει καταστήσει σαφές ότι θα εκτίσει τη θητεία του ως πρόεδρος της Fed.

Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού μετά την πανδημία ήταν μια τραυματική εμπειρία για εκατομμύρια Αμερικανούς και παρείχε στους επικριτές της Fed πυρομαχικά για περαιτέρω επιθέσεις.

Παρά όλη την πρόοδο που έχει σημειώσει η Fed στην καταπολέμηση του πληθωρισμού τους τελευταίους 18 μήνες, μια δημοσκόπηση της Gallup τον Απρίλιο έδειξε ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στην προεδρία της Fed βρίσκεται πλέον κοντά σε ιστορικά χαμηλά.

Προς το παρόν, οι επιθέσεις του προέδρου δεν αποδεικνύονται η καταστροφή που προέβλεπαν πολλοί στο οικονομικό κατεστημένο, όμως παρ 'όλα αυτά, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι απειλές του Τραμπ πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη.

Ο Γκάρι Ρίτσαρντσον, καθηγητής οικονομικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ιρβάιν, είπε ότι η απειλή για την ανεξαρτησία της Fed είναι πλέον η σοβαρότερη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, όταν πρόεδρος ήταν ο Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ.

Πάντως, ορισμένοι οικονομολόγοι παραμένουν αισιόδοξοι ότι η ανεξάρτητη χάραξη πολιτικής των ΗΠΑ, που κυριαρχείται από ειδικούς, θα επιβιώσει από την καταιγίδα.