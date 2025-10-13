Πόλσον (Fed): Οι τάσεις «δείχνουν» προς σταθεροποίηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας συνηγορούν υπέρ περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), δήλωσε τη Δευτέρα η Άννα Πόλσον, που διορίστηκε πρόσφατα ως επικεφαλής της Fed στη Φιλαδέλφεια.

«Δεδομένης της άποψής μου για τους δασμούς και τον πληθωρισμό, η νομισματική πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εξισορρόπηση των κινδύνων για τη μέγιστη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών, πράγμα που σημαίνει ότι η πολιτική θα πρέπει να κινηθεί προς μια πιο ουδέτερη στάση» ανέφερε η Πόλσον, σε ομιλία της που προδημοσιεύτηκε πριν από ομιλία της σε επιχειρηματικό συνέδριο.

«Οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας φαίνεται να αυξάνονται – όχι υπερβολικά, αλλά αισθητά. Και η δυναμική φαίνεται να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση», οπότε αυτό πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο της πολιτικής, δήλωσε.



Αν και η Πόλσον δεν ανέφερε συγκεκριμένα πώς θα ήθελε να προχωρήσει η Fed με τις μειώσεις των επιτοκίων, σημείωσε ότι «θεωρώ ότι η χαλάρωση σύμφωνα με τις προβλέψεις» που δημοσίευσε η Fed στις συνεδριάσεις πολιτικής του περασμένου μήνα είναι η πιθανότερη πορεία προς τα εμπρός.



Τον περασμένο μήνα, η Fed μείωσε το βασικό επιτόκιο διανυκτέρευσης κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, στο εύρος 4,00%-4,25%. Προέβλεψε επίσης επιπλέον χαλάρωση μισού ποσοστού πριν από το τέλος του 2025 και περισσότερες μειώσεις το επόμενο έτος και το 2027.

Η Πόλσον είπε ακόμα ότι η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων «είχε νόημα», καθώς η κεντρική τράπεζα προσπάθησε να αντισταθμίσει τους κινδύνους για την αγορά εργασίας.

Η Πόλσον ανέλαβε την ηγεσία της Fed της Φιλαδέλφειας τον Ιούλιο, διαδεχόμενη τον Πάτρικ Χάρκερ, ο οποίος αποσύρθηκε πριν επιστρέψει στον ακαδημαϊκό χώρο. Πριν ενταχθεί στη Fed της Φιλαδέλφειας, ήταν διευθύντρια έρευνας στη Fed του Σικάγου.

Σε πρόσφατες δηλώσεις τους, αξιωματούχοι της Fed ασχολήθηκαν με τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής. Ενώ η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων είχε ευρεία υποστήριξη, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να ανησυχούν ότι οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των ήδη υψηλών επιπέδων πληθωρισμού, ενώ άλλοι ανησυχούν για την αγορά εργασίας και πιστεύουν ότι η Fed πρέπει να αναλάβει δραστικά μέτρα για να την στηρίξει.

Η Πόλσον δήλωσε ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε αύξηση του πληθωρισμού, αλλά πρόσθεσε ότι δεν αναμένει τα οφέλη να είναι διαρκή. Είπε επίσης ότι η τρέχουσα «μέτρια περιοριστική» στάση της νομισματικής πολιτικής συμβάλλει στην άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ σημείωσε ότι οι σταθερές ενδείξεις των μακροπρόθεσμων πληθωριστικών προσδοκιών αντιτίθενται στην προσδοκία μιας διαρκούς αύξησης των πιέσεων στις τιμές.

Ωστόσο, η Πόλσον προειδοποίησε επίσης να μην υιοθετηθεί μια ταχεία προσέγγιση στη μείωση των επιτοκίων, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με το πού βρίσκεται το λεγόμενο ουδέτερο επίπεδο της νομισματικής πολιτικής.

Κοιτώντας μπροστά, είπε: «Προβλέπω ότι το 2026 θα δούμε ανάπτυξη κοντά στο δυναμικό, και τον πληθωρισμό να αυξάνεται και στη συνέχεια να υποχωρεί, καθώς οι δασμοί, σε συνδυασμό με την τρέχουσα και την προηγούμενη περιοριστική νομισματική πολιτική, θα επιτελέσουν το έργο τους».

Η Πόλσον πρόσθεσε ότι «εάν η οικονομία εξελιχθεί όπως αναμένω, οι προσαρμογές της νομισματικής πολιτικής που θα κάνουμε φέτος και το επόμενο έτος θα είναι επαρκείς για να διατηρήσουν τις συνθήκες της αγοράς εργασίας κοντά στην πλήρη απασχόληση».