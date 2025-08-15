Πόλεμος Ρωσίας - Oυκρανίας: Πώς επηρέασε τις παγκόσμιες αγορές

Στην ιστορική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο πρόεδρος Τραμπ ελπίζει να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε τηλεφωνικώς όλο αυτόν τον καιρό, μια συμφωνία να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι παγκόσμιες αγορές είναι επικεντρωμένες στη συνάντηση των δύο ηγετών στη στρατιωτική βάση στα περίχωρα του Άνκορατζ της Αλάσκα. Θα επιτευχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός;

H σύρραξη είχε σοβαρές επιπτώσεις. Πυροδότησε ένα ενεργειακό σοκ, εκτίναξε τις τιμές τροφίμων, έπληξε τις κινητές αξίες στην Ευρώπη και απέκοψε την οικονομία της Ρωσίας από το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός και πόσο διατηρήσιμη θα είναι μια τέτοια συμφωνία.

Μια σύντομη ματιά στις κύριες συνέπειες της μεγαλύτερης σύρραξης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο:

Το πλήγμα στην Ευρώπη

Η εξάρτηση της Ευρώπης στο φθηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας ήταν ο λόγος που η οικονομία της και η χρηματιστηριακή της αγορά δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν την εκτόξευση των τιμών ενέργειας που προκλήθηκε και το απότομο φρενάρισμα της βιομηχανικής ατμομηχανής της Ευρώπης, της Γερμανίας.

Οι μετοχές τιμωρήθηκαν με τους κλάδους που είχαν εξάρτηση σε χαμηλές τιμές ενέργειας όπως τη βιομηχανία και τα χημικά να πλήττονται ιδιαίτερα. Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες σταμάτησαν τις δραστηριότητες τους στη Ρωσία.

Αντίθετα, οι μετοχές στους τομείς αεροδιαστημικής και άμυνας σημείωσαν εντυπωσιακή κούρσα από τον Φεβρουάριο του 2022 με άνοδο από +600% στην περίπτωση της Leonardo, εισηγμένης στο Μιλάνο, έως το +1.500% της γερμανικής Rheinmetall.

Απογείωση του κόστους ενέργειας

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε σε αύξηση 30% της τιμής του αργού πετρελαίου Brent στα $139 το βαρέλι με τις τιμές του φυσικού αερίου να εκτοξεύονται σχεδόν 300%.

Η Ευρώπη έκτοτε έχει αυξημένη εξάρτηση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο των ΗΠΑ και η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αγορές αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου από $75 δις το 2024 στα $250 δις ετησίως το 2027 με βάση τη νέα εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ποσό που πολλοί ειδικοί θεωρούν εξωπραγματικό.

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά του 2022 αλλά παραμένουν υψηλότερες από τα επίπεδα που βρίσκονταν πριν πέντε χρόνια, +50% και +300% αντίστοιχα.