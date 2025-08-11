Το «πάθημα» των σορτάκηδων με την Maersk - Άνοδος 50% για τις μετοχές σε λίγους μήνες

Η ειρωνική έκφραση «καλά πήγε αυτό» φαίνεται πως ταιριάζει στους επενδυτές που προσπάθησαν να σορτάρουν τη μετοχή της Maersk τους τελευταίους μήνες, με τον «κολοσσό» των ναυτιλιακών μετοχών να φαίνεται πως βγαίνει σχετικά αλώβητος από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Bloomberg μετέδωσε τη Δετέρα πως το επίπεδο των μετοχών της Maersk στις οποίες εστιάζουν οι σορτάκηδες αυξήθηκε 15% από την αρχή του Απριλίου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε δραστικά σχέδια για την επιβολή εισαγωγικών δασμών σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Οι γενικές μετοχές της Maersk από την αρχή του Απριλίου έχουν ενισχυθεί περίπου 50% και η εταιρεία με έδρα την Κοπεγχάγη δεν δείχνει να επηρεάζεται από τους περιορισμούς. Την Πέμπτη, αύξησε τις οικονομικές προβλέψεις της για το 2025, επικαλούμενη την ανθεκτική ζήτηση μεταφορών εκτός των ΗΠΑ.

«Το σορτάρισμα είναι βασικά μια εικασία ότι οι δασμοί θα προκαλέσουν επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο να συμβαίνει ακόμα», δήλωσε τηλεφωνικά ο Λαρς Χιτινγκ, επενδυτικός στρατηγικός της ArthaScope, η οποία κατέχει μετοχές της Maersk. «Και η Maersk απλώς αποδεικνύει ότι είναι η καλύτερη στην κατηγορία της σε μια κατάσταση όπως αυτή».

Ο εμπορικός πόλεμος βρίσκεται ακόμα στα σε πρώιμο στάδιο, οπότε υπάρχει αρκετός χρόνος για να αποδώσουν τα short bets, συμπλήρωσε το δημοσίευμα.

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε τις εμπορικές συμφωνίες με πολλούς εταίρους των ΗΠΑ μόλις τις τελευταίες εβδομάδες και ορισμένες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Maersk έχει προειδοποιήσει ότι οι δασμοί θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητές της, εάν μειωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και υποχωρήσει η κατανάλωση.

Η πλειονότητα των αναλυτών που καλύπτουν την εταιρεία είναι απαισιόδοξοι για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας, με τον μέσο στόχο τιμής για τους επόμενους 12 μήνες να δείχνει πτώση περίπου 15%.