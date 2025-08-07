Η Maersk «βλέπει» προβλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα για όλο το 2025 - Κέρδη 2,3 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 

Οι διαταραχές στο θαλάσσιο εμπόριο που υπάρχουν λόγω των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2025, ανέφερε την Πέμπτη η Maersk ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου.

«Παρά την αστάθεια της αγοράς και την ιστορική αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, η ζήτηση παρέμεινε ανθεκτική και συνεχίσαμε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και ευελιξία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Βινσέντ Κλερκ.

O ναυτιλιακός «κολοσσός» αναμένει πλέον τα βασικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) για το τρέχον έτος να κυμανθούν μεταξύ 8 και 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για 6 έως 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

H εταιρεία -που θεωρείται βαρόμετρο του παγκόσμιου εμπορίου- πλέον αναμένει αύξηση του όγκου των εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως μεταξύ 2% και 4%, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Μαΐου για μείωση μεταξύ 1% και αύξηση 4%.

Η συρρίκνωση των εισαγωγών των ΗΠΑ «αντισταθμίστηκε με το παραπάνω» από την ισχυρή αύξηση των εισαγωγών σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, ανέφερε η Maersk

Η Maersk ανακοίνωσε ότι το EBITDA αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 1,98 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 13,1 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, σε σύγκριση με τα 12,61 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές σε μια έρευνα που διενήργησε η εταιρεία.

Το Reuters σημειώνει πως το εμπόριο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ κατέρρευσε νωρίτερα φέτος, εν μέσω της κλιμάκωσης των αμοιβαίων δασμών, ωθώντας εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων όπως η MSC και η Cosco να αναστείλουν τακτικά δρομολόγια ή να ακυρώσουν μεμονωμένα ταξίδια.

Παρόλο που συμφωνήθηκε εκεχειρία, οι επενδυτές παραμένουν σε εγρήγορση σχετικά με το αν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου θα καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για την αποφυγή δασμών 55% πριν από την προθεσμία της 12ης Αυγούστου.

«Σε ένα εξαιρετικά πολιτικοποιημένο περιβάλλον και εν μέσω σημαντικών διαταραχών, τα εμπορεύματα συνέχισαν να διακινούνται μεταξύ των χωρών και εντός αυτών», δήλωσε η Maersk, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της εφοδιαστικής.