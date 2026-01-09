Τεχνητή Νοημοσύνη

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα έσοδα της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company -του μεγαλύτερου κατασκευαστή μικροτσίπ στον κόσμο- εν μέσω της ραγδαίας ζήτησης για τα προϊόντα της και στο «φόντο» της «έκρηξης» στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η TSMC, τα έσοδα για το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του 2025 έφτασαν τα 1,046 τρισ. δολάρια Ταϊβάν (33,1 δισ. δολάρια, έναντι 868 δισ. δολαρίων Ταϊβάν στο τέταρο τρίμηνο του 2024.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν έσοδα στα 1,036 τρισ. δολαρίων Ταϊβάν.

Όπως ανέφερε το Reuters, η εταιρεία, μεταξύ των πελατών της οποίας συγκαταλέγονται η Nvidia και η Apple, έχει επωφεληθεί σημαντικά από τις εξελίξεις στην AI οι οποίες έχουν αντισταθμίσει με το παραπάνω τη μείωση της ζήτησης για τσιπ που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, όπως τα tablet, λόγω της πανδημίας.

Στις 15 Ιανουαρίου η TSMC θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο και το σύνολο του έτους, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων κεφαλαιουχικών δαπανών και των προοπτικών αύξησης των εσόδων.

Η Foxconn της Ταϊβάν, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών στον κόσμο και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διακομιστών της Nvidia, ανακοίνωσε επίσης την Δευτέρα ρεκόρ πωλήσεων, καταγράφοντας 2,6028 τρισεκατομμύρια Tαϊβάν (82,20 δισ. δολάρια) για το τέταρτο τρίμηνο.