Πάνω από 200 δισ. δολάρια το κόστος των δασμών στις αμερικανικές ΜμΕ

Για σημαντικό κόστος που θα κληθούν να επωμιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ από τους νέους δασμούς του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο τη Δευτέρα το Bloomberg.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως συγκεκριμένοι για κάθε χώρα δασμοί που επιβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, οι οποίοι κυμαίνονται από 10% έως 50%, έπληξαν διπλά: από τη μία, η τελωνειακή και συνοριακή προστασία επέβαλε επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες και, από την άλλη, οι εταιρείες υποχρεώθηκαν να αυξήσουν τις τελωνειακές εγγυήσεις, που πρέπει να αγοράσουν από εγγυητές για να διασφαλίσουν ότι η κυβέρνηση θα εισπράξει τα έσοδα από τους δασμούς, άλλους φόρους και τυχόν κυρώσεις.

Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν συχνά εσωτερικούς πόρους για να αντιμετωπίσουν τέτοιες διοικητικές αλλαγές και έξοδα, αλλά η συμμόρφωση και η πρόβλεψη στο νέο καθεστώς δασμών είναι «το σημείο όπου οι μικρότερες εταιρείες πραγματικά δυσκολεύονται», δήλωσε η Έριν Ουίλιαμσον, αντιπρόεδρος της αμερικανικής τελωνειακής μεσιτείας της Geodis, μιας κορυφαίας παγκόσμιας εταιρείας logistics με έδρα το Levallois-Perret της Γαλλίας.

«Μπορεί να μην διαθέτουν την εσωτερική ομάδα συμμόρφωσης ή την υποδομή για να καθίσουν και να πουν: «Εντάξει, αυτός θα είναι ο αντίκτυπος για εμάς. Πώς θα προσαρμοστούμε;»» πρόσθεσε η Ουίλιαμσον.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο εκτίμησε αυτό το μήνα ότι η χώρα έχει περίπου 236.000 μικρές επιχειρήσεις εισαγωγείς — αυτές με λιγότερους από 500 υπαλλήλους. Τα αγαθά που αγόρασαν από το εξωτερικό είχαν αξία άνω των 868 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023.

Με βάση μια εκτίμηση πριν από την έναρξη ισχύος των δασμών του Τραμπ στις 7 Αυγούστου, ο συνολικός ετήσιος δασικός φόρος για αυτές τις εταιρείες ανέρχεται σε 202 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, τη μεγαλύτερη ομάδα εκπροσώπησης επιχειρήσεων της χώρας. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 856.000 δολάρια ανά εταιρεία ετησίως.