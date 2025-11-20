Τι αποκαλύπτουν για τη στεγαστική πίστη στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα της Home Depot

Η Home Depot, ως ο κορυφαίος λιανοπωλητής βελτίωσης κατοικιών που πουλά εργαλεία, δομικά προϊόντα, συσκευές και υπηρεσίες θεωρείται σημαντικός δείκτης για την οικονομία των ΗΠΑ, επειδή ακριβώς οι πωλήσεις της αντανακλούν την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τη δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας και τις δαπάνες των επαγγελματιών εργολάβων.

Ως εκ τούτου οι οικονομικές της επιδόσεις συνδέονται στενά με την υγεία της αγοράς ακινήτων. Για την ακρίβεια οι επιδόσεις της Home Depot αποτελούν για πολλούς αναλυτές το βαρόμετρο της αγοράς κατοικίας, καθώς επηρεάζονται από τον ρυθμό των αγοραπωλησιών κατοικιών και από τις επακόλουθες ανακαινίσεις.

Για παράδειγμα, μια επιβράδυνση της δραστηριότητας στην αγορά κατοικίας που συχνά συνδέεται με παράγοντες όπως τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων, αντανακλάται σχεδόν άμεσα στις πωλήσεις της Home Depot.

Η απόδοση του τμήματος Επαγγελματικής Ανακαίνισης της Home Depot αποκαλύπτει επίσης την υγεία των κατασκευαστικών εταιρειών και λοιπών εργολαβικών κλάδων.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρέχουν μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών «Do-It-Yourself» οι οποίες μπορούν να σηματοδοτήσουν πώς κινείται η εμπιστοσύνη ενός μέσου αμερικανικού νοικοκυριού. Βλέπετε, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς, είναι πιο πιθανό να αναλάβουν μεγάλης κλίμακας έργα, όπως για παράδειγμα η ανακαίνιση της κουζίνας.

Με πάνω από 2.300 καταστήματα και μια τεράστια πελατειακή βάση, η Home Depot παρέχει ένα ευρύ και αντιπροσωπευτικό δείγμα της οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα, με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ως εκ τούτου δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να ισχυριστούμε ότι οι οικονομικές αναφορές της Home Depot προσφέρουν πιο ενημερωμένες και πρακτικές πληροφορίες από πολλές επίσημες κυβερνητικές αναφορές, παρέχοντας κάθε φορά μια επίκαιρη και ρεαλιστική εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ.

Μέσα από αυτό το πρίσμα τι σηματοδότησαν τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της Home Depot; Επιβράδυνση των δαπανών και μια αδύναμη αγορά κατοικίας.

Οι πωλήσεις της Home Depot ήταν χαμηλότερες από τις προσδοκίες, καθώς αυξήθηκαν μόνο κατά 0,2% το τελευταίο τρίμηνο για τα καταστήματα των ΗΠΑ που είναι ανοικτά από ένα έτος και πάνω. Την ίδια στιγμή η εταιρεία μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του έτους.

Η Home Depot απέδωσε την επιβράδυνση στη μείωση των ανακαινίσεων και των μεγάλων αναβαθμίσεων κατοικιών από τους καταναλωτές. Παρά το γεγονός ότι σε σύγκριση με άλλους μεγάλους λιανοπωλητές, οι πελάτες της Home Depot τείνουν να είναι πιο οικονομικά σταθεροί, εντούτοις οι αγοραστές σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες διστάζουν να αναλάβουν έργα υψηλού κόστους με την επιβράδυνση της αγοράς κατοικίας και το υψηλότερο κόστος δανεισμού να έχουν συμβάλει στην τάση.

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν «κολλήσει» μεταξύ 6% και 7% τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σε αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι να προχωρούν σε αγοραπωλησίες στην αγορά κατοικίας.(σ.σ: Σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Η αβεβαιότητα των καταναλωτών και η συνεχιζόμενη πίεση στον τομέα της στέγασης επηρέασαν λοιπόν δυσανάλογα τη ζήτηση.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι τα λιγότερα ακραία καιρικά φαινόμενα το τελευταίο τρίμηνο οδήγησαν σε μειωμένη ζήτηση από τους πελάτες για υλικά στέγης, εφεδρικές γεννήτριες ισχύος και κόντρα πλακέ, ενώ την ίδια στιγμή και οι δασμοί έπαιξαν τον ρόλο τους, καθώς σχεδόν το ήμισυ του αποθέματος της Home Depot προέρχεται από προμηθευτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανασταλτικό αντίκτυπο στις πωλήσεις είχε και το παρατεταμένο κλείσιμο της κυβέρνησης, η αύξηση των ανακοινώσεων για απολύσεις σε εταιρείες και η αρκετά μεγάλη πτώση των τιμών των κατοικιών σε ορισμένες αγορές.

Απογοητευτικά αποτελέσματα και προβλέψεις

Η Home Depot όχι μόνο δεν κάλυψε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου, σημειώνοντας το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο σε υστέρηση, αλλά προέβη και σε μείωση των προβλέψεων για τα κέρδη ολόκληρου του έτους.

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 41,35 δισ. δολάρια ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες των αναλυτών που τις τοποθετούσαν στα 41,10 δισ. δολάρια, αλλά τα καθαρά κέρδη της Home Depot μειώθηκαν στα 3,60 δισ. δολάρια ή 3,62 δολάρια ανά μετοχή, από 3,65 δισ. δολάρια ή 3,67 δολάρια ανά μετοχή στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους .

Προσαρμόζοντας τα στοιχεία για έκτακτα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων, η Home Depot ανακοίνωσε κέρδη 3,74 δολαρίων ανά μετοχή.

Η απόδοση του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας παρέμεινε χαμηλή λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων, των δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα, της αύξησης των μισθών και του κόστους εφοδιαστικής

Η εταιρεία αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το σύνολο του έτους θα μειωθούν κατά περίπου 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία είχε προηγουμένως προβλέψει ετήσια μείωση 2%, ενώ η διάμεσος των αναλυτών κατέληγε σε ένα πιο αισιόδοξο νούμερο, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη περίπου 0,6%.

Όσον αφορά τα έσοδα η εταιρεία αναμένει πλέον ότι η ετήσια αύξηση των εσόδων θα διαμορφωθεί σε περίπου 3% , έναντι της προηγούμενης πρόβλεψής για ετήσια αύξηση πωλήσεων 2,8% και έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 3,2% για το έτος.

Σημειωτέον ότι οι αναθεωρημένες προοπτικές περιλαμβάνουν εκτιμώμενα 2 δισ. δολάρια σε πρόσθετα έσοδα από την GMS, έναν διανομέα δομικών προϊόντων που απέκτησε η Home Depot νωρίτερα φέτος, και του οποίου οι επιδόσεις δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες προβλέψεις για το σύνολο του έτους. Τουτέστιν, άνευ της GMS η εικόνα θα ήταν ακόμα χειρότερη.

Η διοίκηση «απολογήθηκε» για τη μείωση των προβλέψεων αναφέροντας ότι «Όταν ορίσαμε τις προβλέψεις, είχαμε προβλέψει ότι η ζήτηση θα άρχιζε να επιταχύνεται σταδιακά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς τα επιτόκια στεγαστικών δανείων θα μειώνονταν... Αλλά αυτό που είδαμε ήταν ότι η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα των καταναλωτών και η συνεχιζόμενη πίεση στον τομέα της στέγασης επηρεάζουν δυσανάλογα τη ζήτηση για ανακαίνιση κατοικιών... Από τα μέσα περίπου του 2023 οι ιδιοκτήτες σπιτιών έχουν υιοθετήσει μια «νοοτροπία αναβολής». Αυτό έχει οδηγήσει την Home Depot σε ένα παιχνίδι αναμονής, καθώς περιμένει είτε χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων είτε μια μετατόπιση από τους καταναλωτές, καθώς θα συνηθίσουν τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων ως τη νέα κανονικότητα».

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι η μετοχή της εταιρείας σημειώνει απώλειες από την αρχή του έτους 13,89% και η μερισματική της απόδοση στα τρέχοντα επίπεδα είναι 2,75%.



[email protected]

