Oracle: Στόχος η άντληση 50 δισ. δολαρίων για τις υποδομές cloud

Η Oracle ανακοίνωσε τον σχεδιασμό για την άντληση 45 έως 50 δισ. δολαρίων προκειμένου να «μεγαλώσει» την υποδομή των συστημάτων cloud της.

Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω της ραγδαίας ζήτησης που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για την αγορά cloud.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό τεχνολογικό «κολοσσό» το σχέδιο περιλαμβάνει ένα συνδυασμό πώλησης ομολόγων και μετοχών.

«Η Oracle συγκεντρώνει κεφάλαια προκειμένου να αναπτύξει πρόσθετη χωρητικότητα για να καλύψει τη συμβατική ζήτηση από τους μεγαλύτερους πελάτες της Oracle Cloud Infrastructure, συμπεριλαμβανομένων των AMD, Meta, NVIDIA, OpenAI, TikTok, xAI και άλλων», ανέφερε η εταιρεία.

Πρόσθεσε πως σχεδιάζει να συγκεντρώσει το ήμισυ των κεφαλαίων μέσω εκδόσεων μετοχών και κοινών μετοχών, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών μετατρέψιμων προνομιούχων τίτλων, και μέσω ενός προγράμματος μετοχών, ύψους έως 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Oracle ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει το υπόλοιπο του στόχου χρηματοδότησής της μέσω μιας ενιαίας έκδοσης ομολόγων στις αρχές του 2026.