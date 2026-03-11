Ομόλογα ΗΠΑ: Σε ανοδική τροχιά με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ το πρωί της Τετάρτης, καθώς η αγορά αναμένει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Φεβρουαρίου, παρακολουθώντας παράλληλα με ανησυχία τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς σημειώνει άνοδο άνω των 2 μονάδων βάσης, διαμορφούμενη στο 4,159%. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα μακροπρόθεσμα (30ετή), η απόδοση των οποίων ενισχύεται στο 4,797%, ενώ η απόδοση του 2ετούς ομολόγου —που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής— αυξάνεται κατά 2 μονάδες βάσης στο 3,59%.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δημοσιοποίηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον μήνα Φεβρουάριο, με τους αναλυτές που συμμετέχουν σε δημοσκόπηση του Dow Jones να προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,4% σε ετήσια βάση.

Αναλυτές της Deutsche Bank επισημαίνουν σε σημείωμά τους ότι πρόκειται για μια κρίσιμη μέτρηση, καθώς το πρόσφατο σοκ στις τιμές του πετρελαίου έχει μετατοπίσει χρονικά τις προσδοκίες της αγοράς για την επόμενη μείωση των επιτοκίων».