Ολοκληρώθηκαν οι εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για το 2025

Εν αναμονή της σημερινής ετυμηγορίας της Fitch για αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα (19 Νοεμβρίου) στην προγραμματισμένη δημοπρασία ομολόγων.

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι οι εκδόσεις Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2025 έχουν ολοκληρωθεί.

Πάντως, σήμερα η αγορά ομολόγων κινήθηκε με το βλέμμα στραμμένο στην απόφαση της Fitch. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 3,26% έναντι 2,69% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να περιορίζεται στο 0,57%.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της προγραμματισμένης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, η οποία θα είναι και η τελευταία για το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η Fitch έχει κατατάξει την ελληνική οικονομία στην κατηγορία ΒΒΒ (στην ίδια κατηγορία δηλαδή με την Standard & Poors, DBRS και Scope). Ωστόσο, με δεδομένο ότι στην προηγούμενη αξιολόγησης της στις 16/5 η Fitch είχε αξιολογήσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ως «θετικές» είναι πολύ πιθανόν σήμερα ο οίκος αξιολόγησης να προχωρήσει στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας στην βαθμίδα ΒΒΒ.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Scope αναβάθμισε σε θετικές - από σταθερές - τις προοπτικές (outlook) της Ελλάδας η Scope Ratings, διατηρώντας σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Η απόφαση του γερμανικού οίκου αξιολόγησης αντανακλά την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε εξωτερικούς κραδασμούς, καθώς και την σταθερή ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται στις μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας. Παράλληλα η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύει τις επενδύσεις.