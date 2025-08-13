Για μια σειρά πρωτοφανών συμφωνιών που κάνουν οι τεχνολογικοί «κολοσσοί» των ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο την Τετάρτη το CNBC.

Το δημοσίευμα στάθηκε στη συμφωνία που «έκλεισαν» η Nvidia και η AMD με τον Λευκό Οίκο ώστε να πωλούν προηγμένους μικροεπεξεργαστές στην Κίνα, με αντάλλαγμα το 15% των εσόδων τους στην ασιατική χώρα.

Ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της εταιρείας να αυξήσει τις επενδύσεις της στις ΗΠΑ σε 600 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 4χρόνια. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια να βγει από το στόχαστρο του Τραμπ όσον αφορά τους δασμούς

.

Συνολικά, οι αναλυτές λένε ότι οι συμφωνίες δείχνουν πόσο σημαντικό είναι για τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου να βρουν κάποια ελάφρυνση των δασμών.

«Είναι μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί ελαφρύτερη μεταχείριση από τους δασμούς», δήλωσε ο Πάολο Πεσκατόρε.

«Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τους δασμούς. Δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν εκατομμύρια δολάρια που θα μειώσουν περαιτέρω τα κέρδη τους» συμπλήρωσε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, «έδειξε» την Τρίτη πως ότι συμφωνίες αυτού αλά Nvidia και AMD θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλες εταιρείες στο μέλλον.

Ανησυχίες των επενδυτών

Ο Ρέι Γουάνγκ, ιδρυτής και πρόεδρος της Constellation Research, χαρακτήρισε «παράξενη» τη συμφωνία της Nvidia και της AMD.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «πραγματικά περίεργο» είναι το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν αυτά τα τσιπ αποτελούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ενώ οι επενδυτές αρχικά υποδέχτηκαν τη συμφωνία ως γενικά θετική τόσο για την Nvidia όσο και για την AMD, οι οποίες εξασφάλισαν για άλλη μια φορά την πρόσβαση στην κινεζική αγορά, ο Γουάνγκ δήλωσε ότι ορισμένοι στον κλάδο θα εξακολουθήσουν να ανησυχούν.

«Ως επενδυτής, ανησυχείς γιατί τότε, είναι μια αυθαίρετη απόφαση της κυβέρνησης; Μπορεί κάθε πρόεδρος να παίζει τον ρόλο του βασιλιά σε αυτές τις συμφωνίες;», είπε ο Γουάνγκ.

«Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά το θέμα, και έχουμε ακόμα επιπλέον δασμούς και εμπορικές συμφωνίες που θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα», πρόσθεσε.