Στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 έφτασαν το περασμένο έτος οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μετέδωσαν τη Δευτέρα οι Financial Times.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η συνολική αξία των διασυνοριακών τραπεζικών συναλλαγών στην Ευρώπη έφτασε για το 2025 τα 17 δισ. ευρώ έναντι των 3,4 δισ. το 2024.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ζητούν εδώ και καιρό μεγαλύτερη ενοποίηση της κατακερματισμένης τραπεζικής αγοράς της ΕΕ, η οποία πλήττεται από ρυθμιστικά εμπόδια και πολιτική αντίσταση, με αποτέλεσμα ο τομέας να χάνει έδαφος έναντι των μεγαλύτερων ανταγωνιστών του στις ΗΠΑ.

Αν και η πρόοδος στην άρση της γραφειοκρατίας στον πανευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα είναι αργή, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες προχωρούν ούτως ή άλλως σε συμφωνίες για διασυνοριακή επέκταση.

Ο επικεφαλής της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, ο οποίος είχε προηγουμένως ζητήσει από την Ευρώπη να δημιουργήσει μεγαλύτερες και ισχυρότερες τράπεζες για να ανταγωνιστεί τις αμερικανικές, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «το ανταγωνιστικό τοπίο θα αλλάξει δραματικά», αναφέροντας τις νέες τεχνολογίες και την άνοδο των fintech

«Είμαι αρκετά πεπεισμένος ότι θα υπάρχουν λιγότερες τράπεζες [μέχρι το 2030]. Θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι και η διαφορά μεταξύ νικητών και ηττημένων θα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Ορισμένες θα ενοποιηθούν. Ορισμένες θα εξαφανιστούν» δήλωσε ο Ορσέλ.

Ο Φερνάντο ντε λα Μόρα, συνδιευθυντής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Alvarez & Marsal, δήλωσε ότι η αύξηση των τραπεζικών συναλλαγών στην ΕΕ οφείλεται στις υψηλότερες αποτιμήσεις του τομέα, στο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, στα χαμηλά ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων και στα οφέλη κλίμακας για τις μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής.

«Σε ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, χωρίς προβλήματα πιστωτικού κινδύνου και με υψηλά επίπεδα τεχνολογικής μεταμόρφωσης, οι συνθήκες για μεγαλύτερη ενοποίηση εξακολουθούν να είναι πολύ ευνοϊκές», δήλωσε.

Η αύξηση των τραπεζικών συγχωνεύσεων στην ΕΕ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας τάσης. Η αξία των παγκόσμιων τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών υπερδιπλασιάστηκε πέρυσι, φτάνοντας τα 190 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της McKinsey.

Ο αριθμός των διασυνοριακών τραπεζικών συγχωνεύσεων στην ΕΕ παρέμεινε σχετικά χαμηλός, με μόλις 19 πέρυσι.