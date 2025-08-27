Scope Ratings, JP Morgan

Για τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει -ξανά- η οικονομία της Γαλλίας κάνουν λόγο οι αναλυτές την Τετάρτη, με τους επενδυτικούς οίκους να φαίνεται πως προεξοφλούν την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού και υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με την Scope Ratings, η εντεινόμενη πολιτική αστάθεια υπονομεύει τις προσπάθειες για τον έλεγχο ενός από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα της Ευρώπης.

Οι αναλυτές του οίκου οι τονίζουν ότι ανεπίλυτες διαιρέσεις στο κοινοβούλιο απειλούν να καθυστερήσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση και να ωθήσουν το χρέος της χώρας στο 122% του ΑΕΠ έως το 2030, από 113% το 2024, πολύ πάνω από τον στόχο της κυβέρνησης για 117% το 2029

«Η πτώση της κυβέρνησης – η δεύτερη σε λιγότερο από ένα χρόνο – είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα υπό τις τρέχουσες κοινοβουλευτικές συνθήκες», σημείωσε η Scope, προσθέτοντας ότι «οι συνέπειες θα είναι αρνητικές για την πιστοληπτική ικανότητα».

Ακόμα, η σχετική έκθεση ανέφερε ότι το πολιτικό αδιέξοδο θα αναγκάσει πιθανώς το Παρίσι να μετριάσει το προγραμματισμένο πακέτο εξοικονόμησης ύψους 44 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1,5% του ΑΕΠ. Αντί να μειωθεί στο 4,6% του ΑΕΠ έως το 2026, όπως είχε υποσχεθεί, το έλλειμμα θα μειωθεί μόνο στο 5,3%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Scope.

Ο οίκος θεωρεί πιθανότερη την πτώση της κυβέρνησης, η δεύτερη σε λιγότερο από έναν χρόνο. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε αρνητικές συνέπειες για την πιστοληπτική αξιολόγηση.

Κατά την Scope, η επιλογή ενός νέου πρωθυπουργού είναι το πιθανότερο σενάριο, καθώς μια ακόμη διάλυση του κοινοβουλίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδιέξοδο, με ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβουλευτικό σώμα.

Τα τρία σενάρια

Από την πλευρά της, η Berenberg υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του Μπαϊρού μπορεί να ηττηθεί στην διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνης (στις 8 Σεπτεμβρίου) ακόμα και οριακή πλειοψηφία.

Αφού αναφέρει πως το ρίσκο για την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού είναι ιδιαίτερα υψηλό, η Berenberg υποστηρίζει πως ακόμα και εάν ο πρωθυπουργός επιβιώσει της ψήφου εμπιστοσύνης, «το δημοσιονομικό μονοπάτι της Γαλλίας θα είναι εξαιρετικά δύσβατο για πολλά χρόνια ακόμα».

Η έκθεση σημειώνει πως εφόσον ο Μπαϊρού χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο πρόεδρος Μακρόν έχει 3 επιλογές:

Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Σε αυτό το ενδεχόμενο, αναμένεται να υπάρξει και πάλι μεγάλη πόλωση στο κοινοβούλιο, με τη Δεξιά να προσβλέπει σε άνοδο των δυνάμεων της. Υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ο Μπαϊρού θα μπορούσε να μείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι την διεξαγωγή των επόμενων εκλογών, αλλά θα είχε δεδομένα περιορισμένο εύρος πολιτικών κινήσεων. Νέος πρωθυπουργός. Ο Μακρόν θα μπορούσε να ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό, αλλά αυτός θα «κληρονομούσε» τα προβλήματα που έχει ο Μπαϊρού. Επιπλέον, νέο πρόσωπο στην πρωθυπουργία της Γαλλίας θα έπρεπε να κερδίσει από την αρχή των εμπιστοσύνη των αγορών, υπό την απειλή νέων «επιθέσεων» των αγορών στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί να επέμβει η ΕΚΤ;

Επιπλέον και στο ευρωπαϊκό «κομμάτι» της γαλλικής κρίσης, η Berenberg αναφέρεται στο κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να επέμβει για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στα γαλλικά ομόλογα.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου βρέθηκε στο 3,5%, φτάνοντας στα επίπεδα που είχαν σε συνθήκες κρίσης στο παρελθόν οι αντίστοιχοι τίτλοι της Ιταλίας (3,6%) και της Ισπανίας (3,3%).

Η ΕΚΤ έχει τα εργαλεία για παρέμβαση στις αγορές ώστε να χαμηλώσουν τα χρηματοδοτικά κόστη για ορισμένες κυβερνήσεις, εφόσον κρίνει πως αυτό χρειάζεται.

Ωστόσο, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τη Γαλλία να αποδείξει γιατί χρειάζεται μια παρέμβαση της Φρανκφούρτης, δεδομένου και του κόστους που θα καλούνταν να καλύψουν άλλες χώρες της Ευρωζώνης σε αυτό το σενάριο, κατάληξε η Berenberg.

Ο αντίκτυπος στις τράπεζες

Η JP Morgan ανέφερε πως η απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης θα μπορούσε να επιταχύνει την πτώση της κυβέρνησης, υπό το ενισχυμένο ρίσκο για πρόωρες εκλογές στη Γαλλία.

Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζες ανέφερε πως η πολιτική αβεβαιότητα έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού για τις γαλλικές τράπεζες, ενώ πρόσθεσαν πως τα δημοσιονομικά μέτρα αποτελούν κίνδυνο για τα κέρδη των τραπεζών.

Η Γαλλία εισήγαγε πρόσθετο φόρο 10 ποσοστιαίων μονάδων για τις εταιρείες με έσοδα άνω των 3 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2024, ο οποίος θα μειωθεί κατά το ήμισυ το 2025.

Η JP Morgan ανέφερε ότι η επιπλέον επιβάρυνση θα μπορούσε να παραμείνει σε ισχύ έως το 2026, γεγονός που θα μείωνε τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή για το 2026 κατά 0,9% για τη Société Générale, 1,6% για την BNP Paribas και 3,3% για την Crédit Agricole.