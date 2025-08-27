Αφού αιφνιδίασε τους πάντες τη Δευτέρα, καλώντας σε ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού ξεκίνησε την Τρίτη μια αστραπιαία εκστρατεία για να αποφύγει την ευρέως αναμενόμενη κατάρρευση της κυβέρνησής του.

Αποφασισμένος να συσπειρώσει τη δημόσια γνώμη γύρω από το πρόγραμμα λιτότητας των 44 δισ. ευρώ, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να μεγιστοποιήσει την πίεση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν δεσμευθεί να τον ανατρέψουν, σύμφωνα με την Le Monde.

Ο Μπαϊρού εντείνει τις προσπάθειές του να περάσει το μήνυμά του. Έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό L’ Express, δημοσίευσε νέο βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, προγραμματίστηκε να εμφανιστεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TF1 την Τετάρτη, μίλησε στο θερινό συνέδριο του συνδικάτου CFDT την Τρίτη και προγραμμάτιζε να κάνει το ίδιο στην εργοδοτική ένωση Medef την Πέμπτη.

«Δίνουμε μια μάχη, εργαζόμαστε για να πείσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε πλειοψηφία στις 8 Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ στο France Inter.

Για τον επικεφαλής της κυβέρνησης, αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης αποσκοπεί πρωτίστως στην επικύρωση της διάγνωσής του για τα δημόσια οικονομικά, δηλώνοντας ότι οι περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της γαλλικής οικονομίας. Η αντιπολίτευση, όμως, βλέπει την ψήφο ως δημοψήφισμα για την παραμονή του στην πρωθυπουργία.

«Οι βουλευτές έχουν 13 ημέρες να αποφασίσουν αν θα ταχθούν με το χάος ή με την υπευθυνότητα», είπε ο Μπαϊρού.

Ενώ η αριστερά και η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Καθοριστικής σημασίας θα είναι η στάση των Σοσιαλιστών, που μέχρι στιγμής σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο επικεφαλής τους Ολιβιέ Φορ δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση, με την ψήφο τους. Συνεπώς, με τα τωρινά δεδομένα η γαλλική κυβέρνηση οδεύει σε καταψήφιση, με την απόφαση υψηλού ρίσκου του Μπαϊρού που μοιάζει με παρτίδα πόκερ, όπως λένε Γάλλοι αναλυτές.

Οι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις κατά των προτεινόμενων περικοπών, αναμένεται να ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα από το αν ο Μπαϊρού αναγκαστεί να παραιτηθεί ή όχι, και προβλέπεται να είναι μαζικές.

Ποιες οι επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού;

Η πολιτική κρίση αυτή αναμένεται να επηρεάσει σοβαρά και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κινδυνεύει να βρεθεί σε δύσκολη θέση σε μια περίοδο κρίσιμων διεθνών εξελίξεων, καθώς επιδιώκει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με το γαλλικό σύστημα, ο πρόεδρος διορίζει τον πρωθυπουργό που χειρίζεται την εσωτερική πολιτική. Ωστόσο, ακόμη και αν ο Μακρόν προχωρήσει σε νέο διορισμό, υπάρχει ορατός κίνδυνος νέας πρότασης δυσπιστίας εξαιτίας του αμφιλεγόμενου προϋπολογισμού.

Μια πηγή κοντά στην ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε στο Reuters ότι ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς οποιοσδήποτε νέος πρωθυπουργός θα μπορούσε να αποφύγει το πλήγμα από μια ψήφο δυσπιστίας.

Από τις εκλογές του Ιουνίου, η γαλλική Βουλή παραμένει κατακερματισμένη χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Η αριστερή συμμαχία συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, αλλά δεν έφτασε σε απόλυτη πλειοψηφία. Η κεντριστική ομάδα του Μακρόν υπέστη απώλειες, ενώ η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση κέρδισε έδρες και θριάμβευσε στον πρώτο γύρω, αλλά ανακόπηκε στον δεύτερο γύρο. Η κεντρώα κυβέρνηση μειοψηφίας συγκροτήθηκε με τον Μπαϊρού επικεφαλής και φαίνεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα βραχύβια.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καλείται να κινηθεί σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο πεδίο επιλογών: διορισμός νέου πρωθυπουργού, σχηματισμός κυβέρνησης τεχνοκρατών ή ακόμη και διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Ωστόσο, όλες αυτές οι λύσεις φαίνονται επισφαλείς, αφού το πολιτικό τοπίο παραμένει κατακερματισμένο.

Τα δύο πιο απίθανα σενάρια, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι η παραμονή του Μπαϊρού στην πρωθυπουργία ή η παραίτηση του ίδιου του Μακρόν.

Τα αδιέξοδα της επόμενης ημέρας

Είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη για το τι θα συμβεί αν η κυβέρνηση πέσει.

Σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερες εκκλήσεις για παραίτηση του Μακρόν, στις οποίες σχεδόν σίγουρα θα αντισταθεί. Πιθανόν, θα ξεκινήσει προσπαθώντας να βρει έναν άλλο πρωθυπουργό, αλλά μετά την απώλεια τόσο του Μπαρνιέ όσο και του Μπαϊρού, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;

Η Μαρίν Λεπέν ηγείται των εκκλήσεων για νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, η οποία βάσει του συντάγματος είναι πλέον δυνατή. Δεν επιτράπηκε δεύτερη διάλυση εντός ενός έτους από την πρώτη, πράγμα που σήμαινε ότι μέχρι τον Ιούλιο δεν υπήρχε διέξοδος από το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο.

Όμως, είναι πολύ απίθανο οι νέες εκλογές να βελτιώσουν τη θέση του κεντρώου μπλοκ, το οποίο είναι πιστό (σχεδόν) στον Μακρόν. Πιθανότατα θα ενίσχυε τη λαϊκιστική δεξιά, αν και το πιο πιθανό σενάριο από όλα είναι ένα ακόμη τριμερές μπλοκάρισμα.

Υπό τέτοιες συνθήκες, η χώρα φαίνεται καταδικασμένη σε περισσότερες εσωτερικές παρεκκλίσεις και αναβολές στις αποφάσεις.