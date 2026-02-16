Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου έχουν χάσει σε αξία κεφαλαιοποίησης άνω του 1 τρισ. δολαρίων, εν μέσω ανησυχιών μεταξύ των επενδυτών για τα κέρδη που μπορεί να αποφέρει άμεσα ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως μετέδωσε το Reuters τη Δευτέρα, η μετοχή της Microsoft έχει χάσει περίπου 17% από το κλείσιμο της Παρασκευής στην Wall Street λόγω ανησυχιών για τους κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητά της στον τομέα της ΑΙ και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από το τελευταίο μοντέλο Gemini της Google και το Claude Cowork της Anthropic, με αποτέλεσμα να χάσει περίπου 613 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραία αξία της, η οποία ανέρχεται σε περίπου 2,98 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Amazon έχει χάσει περίπου 13,85% μέχρι στιγμής φέτος, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν περίπου 343 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραία αξία της και να απομείνει η εταιρεία με αξία περίπου 2,13 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Amazon δήλωσε ότι αναμένει οι κεφαλαιουχικές δαπάνες να αυξηθούν κατά περισσότερο από 50% φέτος.

Οι Nvidia, Apple και Alphabet έχουν επίσης δει την αγοραία αξία τους να μειώνεται κατά 89,67 δισεκατομμύρια δολάρια, 256,44 δισεκατομμύρια δολάρια και 87,96 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, από την αρχή του 2026, σε 4,44 τρισεκατομμύρια δολάρια, 3,76 τρισεκατομμύρια δολάρια και 3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η υποχώρηση σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στην ψυχολογία της αγοράς, με τους επενδυτές να μετακινούνται από την επιβράβευση των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης προς την απαίτηση για ορατότητα των βραχυπρόθεσμων κερδών μετά από χρόνια κερδοσκοπικού ενθουσιασμού.

Αντίθετα, η TSMC, η Samsung Electronics και η Walmart έχουν προσθέσει 293,89 δισεκατομμύρια δολάρια, 272,88 δισεκατομμύρια δολάρια και 179,17 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγοραία αξία τους, αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο, ανεβάζοντας τις αποτιμήσεις τους σε 1,58 τρισεκατομμύρια δολάρια, 817 δισεκατομμύρια δολάρια και 1,07 τρισεκατομμύρια δολάρια.