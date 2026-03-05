Οι μετοχές που αναρριχώνται στη σκιά του πολέμου

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή συγκλόνισε την χρηματιστηριακή αγορά την Τρίτη, σε μια αντίδραση που η ιστορία υποδεικνύει ότι είναι συνηθισμένη μετά από ένα παγκόσμιο σοκ, αλλά συχνά δεν έχει διάρκεια.

Πράγματι η αγορά ανέκαμψε την Τετάρτη, καθώς το επενδυτικό συναίσθημα βρήκε αποκούμπι στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύουν τα πλοία που θα διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ξεπερνώντας το αρχικό σοκ της δήλωσης του προέδρου των ΗΠΑ μόλις πριν λίγα 24ωρα, ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις μπορεί να ξεπεράσουν τις τέσσερις εως πέντε εβδομάδες.

Η αλήθεια είναι ότι η αγορά δεν προεξοφλεί μια τόσο μεγάλη διάρκεια στη σύγκρουση, διαφορετικά η τιμή του Brent θα ήταν ήδη πάνω από τα 100 δολάρια.

Επίσης οι επενδυτές φαίνεται ότι καθοδηγούνται από το ιστορικό παράδειγμα που υποδεικνύει ότι οι χρηματιστηριακές αγορές τείνουν να αντιδρούν με βραχυπρόθεσμη νευρικότητα στην αρχή μιας σύγκρουσης, αλλά συχνά ανακάμπτουν εντυπωσιακά κατά τη διάρκειά της.

Όπως και να έχει, είναι πολύ νωρίς να υποστηρίξει κανείς ότι η νευρικότητα έχει παρέλθει και ο πιο ασφαλής δείκτης αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις εξελίξεις είναι η τιμή του Brent.(σ.σ: Σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Οι περισσότεροι επενδυτές περιόδους σαν αυτή που διανύουμε αναζητούν πέραν των παραδοσιακών καταφυγίων του χρυσού, δολαρίου κ.ο.κ, και τις μετοχές εκείνες που επιδεικνύουν διαχρονικά ισχυρή ανθεκτικότητα κατά την διάρκεια γεωπολιτικών κρίσεων.

Αν και η απόδοση των κλάδων εξαρτάται από τη φύση της σύγκρουσης και κατά πόσον μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, εντούτοις πράγματι το ιστορικό παράδειγμα υποδεικνύει ότι ορισμένοι τομείς παραδοσιακά ευνοούνται ή έστω παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Ενεργειακός κλάδος

Ειδικά σε συρράξεις που επηρεάζουν βασικές εμπορικές οδούς ή κρίσιμα σημεία ενεργειακών ροών και ανεφοδιασμού όπως αυτή που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, οι ενεργειακές μετοχές έχουν την τιμητική τους.

Λόγω της ανησυχίας για τα στενά του Ορμούζ και την παραγωγή του Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει στα 80-85 δολάρια/βαρέλι, ενισχύοντας τις εταιρείες upstream, τα κέρδη των οποίων συνδέονται άμεσα με τις τιμές του αργού, όπως είναι οι ExxonMobil, Chevron, Shell, BP κ.α.

Αμυντική βιομηχανία

Η αμυντική βιομηχανία είναι επίσης ένας από τους μεγάλους κερδισμένους. Για την ακρίβεια είναι ο τομέας με τη στενότερη συσχέτιση με τις πολεμικές συγκρούσεις λόγω της αύξησης των κρατικών δαπανών για εξοπλιστικά συστήματα.

Ήδη η κυβέρνηση Τραμπ θα συναντηθεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με στελέχη των μεγαλύτερων αμερικανικών αμυντικών εταιρειών, όπως η Lockheed Martin, η RTX, Northrop Grumman, General Dynamics κ.α, προκειμένου να συζητήσουν την επιτάχυνση της παραγωγής όπλων, καθώς το Πεντάγωνο εργάζεται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων έπειτα από τα πλήγματα στο Ιράν.

Μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Στιβ Φάινμπεργκ, ηγείται τις τελευταίες ημέρες των εργασιών του Πενταγώνου για ένα συμπληρωματικό αίτημα προϋπολογισμού ύψους περίπου 50 δισ. δολαρίων, προκειμένου να καλύψει την αντικατάσταση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν σε πρόσφατες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Μέση Ανατολή.

Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι:

- Η κυβέρνηση Τραμπ από τον Ιανουάριο αύξησε σταδιακά την πίεση προς τις αμυντικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στην παραγωγή έναντι των διανομών κερδών στους μετόχους.

- Δεδομένου ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις πληθαίνουν και αυξάνονται, οι εταιρείες του αμυντικού κλάδου εξασφαλίζουν μακροχρόνια συμβόλαια και ως εκ τούτου θεωρούνται πλέον διαρθρωτικής ανάπτυξης και όχι απλώς κυκλικές.

Ναυτιλιακές εταιρείες

Ακολουθούν οι ναυτιλιακές εταιρείες καθώς η αλλαγή των δρομολογίων για την αποφυγή επικίνδυνων ζωνών αυξάνει τα ναύλα, ευνοώντας εταιρείες με δεξαμενόπλοια -tankers- και πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Βέβαια, ο κλάδος χρειάζεται προσοχή καθώς παρά τις ευκαιρίες, συχνά δέχεται πιέσεις λόγω του αυξημένου πληθωρισμού και της αβεβαιότητας.

Οι κλάδοι με χαμηλή μεταβλητότητα

Όσον αφορά τώρα τους κλάδους που παραδοσιακά παρουσιάζουν χαμηλότερη μεταβλητότητα κατά την περίοδο των πολεμικών συρράξεων, είναι οι κλάδοι που καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως εκείνοι των τροφίμων, των μετάλλων και των φαρμάκων.

Ο κλάδος της υγείας λειτουργεί παραδοσιακά ως αμυντικό καταφύγιο σε περιόδους πολέμου, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά, δεδομένου ότι η ζήτηση για φάρμακα, νοσοκομειακή περίθαλψη και ιατρικό εξοπλισμό παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από τις γεωπολιτικές συνθήκες

Ιστορικά, ο κλάδος τείνει να «κρατάει άμυνα» και να χαρακτηρίζεται από μικρότερο volatility κατά τη διάρκεια των πτώσεων που προκαλούνται από πολεμικές συγκρούσεις. Για παράδειγμα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 -έναρξη πολέμου στην Ουκρανία- ο δείκτης MSCI World Healthcare υποχώρησε πέριξ του 10% όταν ο γενικός δείκτης MSCI World σημείωσε σχεδόν διπλάσιες απώλειες.

(σ.σ: Aξίζει να σημειώσουμε ότι ιστορικά, οι μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις λειτούργησαν πολλές φορές ως καταλύτες για τη φαρμακοβιομηχανία. Για παράδειγμα, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανάγκη για μαζική παραγωγή πενικιλίνης και σουλφοναμιδών προκειμένου να καλυφθεί το πλήθος των τραυματιών των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιούργησε τα θεμέλια των σημερινών κολοσσών, όπως για παράδειγμα της Pfizer, της Squibb, Lilly ή της Merck. Επίσης, πολλές σημαντικές ιατρικές εξελίξεις επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια πολέμων όπως η χημειοθεραπεία που ξεκίνησε από την έρευνα για δηλητηριώδη αέρια).

Δεν επηρεάζονται βέβαια όλα τα τμήματα της υγείας με τον ίδιο τρόπο: H φαρμακοβιομηχανία και η βιοτεχνολογία παρουσιάζουν την ισχυρότερη ανθεκτικότητα λόγω της ανελαστικής ζήτησης, ενώ ο ιατρικός εξοπλισμός ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα αν ο πόλεμος επηρεάζει τις κατασκευαστικές γραμμές.

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποτελεί μαζί με την υγεία, ένα από τα πιο αμυντικά λιμάνια σε περιόδους πολέμου, καθώς οι μετοχές τροφίμων τείνουν να έχουν χαμηλότερη μεταβλητότητα -beta- από την υπόλοιπη αγορά. Εταιρείες όπως οι Nestlé, PepsiCo, Danone General Mills κ.α παραδοσιακά εμφανίζουν αμυντικό προφίλ όταν οι γεωπολιτικές περιπέτειες βυθίζουν τις αγορές παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

[email protected]