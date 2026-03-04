Αγορές: Το έκπτωτο καταφύγιο των ομολόγων και το σήμα για λήξη του sell off

Τα ομόλογα και ειδικά το αμερικανικό treasury συνήθως αποτελούν ένα από τα παραδοσιακά επενδυτικά καταφύγια. Κάθε κανόνας όμως έχει τις εξαιρέσεις του…

Παρά την αρχική «φυγή προς την ποιότητα», οι επενδυτές τις δύο τελευταίες ημέρες «ζύγισαν» περισσότερο τις μακροοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου από τον παραδοσιακό χαρακτήρα των ομολόγων ως επενδυτικό καταφύγιο.

Η κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, ειδικά με τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές και τη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, προκάλεσε άλμα στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για νέο κύμα πληθωρισμού παγκοσμίως.

Και τι κάνει ο πληθωρισμός; «Διαβρώνει» την αξία των σταθερών αποδόσεων των ομολόγων.

Εξαιτίας των πληθωριστικών προσδοκιών, η επενδυτική κοινότητα φοβήθηκε ότι οι Κεντρικές Τράπεζες μπορεί να αναγκαστούν να διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα και να μην προχωρήσουν στις αναμενόμενες μειώσεις. Κάτω από αυτόν τον φόβο, οι αποδόσεις των ομολόγων ανέβηκαν κάθετα τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στην Ευρώπη, καθώς οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι αυτές που βάλλονται περισσότερο από την εκτόξευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Αν τώρα κανείς προσθέσει και το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και η διεύρυνση των ελλειμμάτων έχουν στερήσει από το κρατικό χρέος την κλασσική του λάμψη, γίνεται κατανοητό γιατί εν τέλει οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη τους σε ένα από τα πιο παραδοσιακά καταφύγια, τα κρατικά ομόλογα.

Ειδικά η πτώση στο γερμανικό 10ετές ήταν αυτή που «πόνεσε» το επενδυτικό συναίσθημα περισσότερο, καθώς το Bund θεωρείται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» της Ευρώπης και διακυμάνσεις όπως αυτές των τελευταίων ημερών αντανακλούν μια βαθιά αλλαγή στις προσδοκίες για την Ευρωζώνη.

Η Γερμανία είναι η πιο ευάλωτη οικονομία στις διακυμάνσεις της ενέργειας. Η άνοδος του πετρελαίου λόγω των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων εκτόξευσε τις πληθωριστικές ανησυχίες και έτσι η αγορά προεξόφλησε ότι η Lagarde θα καθυστερήσει την επόμενη μείωση επιτοκίων.

Στην ουσία με το να «γυρίσει την πλάτη» η επενδυτική κοινότητα στο γερμανικό χρέος, ήταν μια άτυπη δήλωση ότι δεν προσφέρει επαρκή προστασία έναντι ενός νέου ενεργειακού σοκ.(σ.σ: Δεδομένου ότι η Γερμανία θα εκδώσει ομόλογα ύψους 512 δισ. ευρώ το 2026 για να χρηματοδοτήσει υποδομές και άμυνα, βίωνε ήδη πιέσεις στις τιμές των Bunds).

Πόσο πιθανό είναι ένα ενεργειακό σοκ; To χρονοδιάγραμμα του κινδύνου

To Brent εκτοξεύτηκε εως και τα 85,10 δολάρια/βαρέλι κάτω από το βάρος της δήλωσης του Τραμπ ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις αναμένεται να κρατήσουν τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Η αγορά προφανώς και δεν ήταν προετοιμασμένη για μια τέτοια εκτίμηση, καθώς προσδοκούσε ότι θα είχαμε μια επανάληψη του χρονικού μοτίβου του περσινού Ιουνίου.

Το πρόβλημα με την εκτίμηση του Τραμπ είναι ότι υπερβαίνει το κρίσιμο διάστημα των τριών εβδομάδων, μέσα στο οποίο οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου θα εξαντλήσουν την αποθηκευτική τους ικανότητα και θα αναγκαστούν να σταματήσουν την παραγωγή. Σε αυτό το σενάριο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Brent θα μπορούσε να διαπραγματευτεί στην περιοχή των 100-120 δολαρίων.

Στα επτά κράτη του Κόλπου που εξαρτώνται από το Στενό του Ορμούζ -Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Ιράκ, Κουβέιτ, Ιράν, Κατάρ και Ομάν- οι αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης πετρελαίου στην ξηρά περίπου 343 εκατ. βαρελιών. Με τους τρέχοντες ρυθμούς παραγωγής, αυτό ισοδυναμεί με περίπου 22 ημέρες παραγωγής αργού.

Άλλα 60 άδεια δεξαμενόπλοια θα μπορούσαν να απορροφήσουν ακόμη 50 εκατομμύρια βαρέλια, παρατείνοντας τις δραστηριότητες για άλλες τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ. Αν αυτό ξεπεράσει τις 25 ημέρες, τότε η ενεργειακή αγορά θα περάσει δύσκολες μέρες.

Ήδη η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων έχει σταματήσει καθώς οι προειδοποιήσεις του Ιράν ότι θα στοχοποιήσει όσα πλοία επιχειρούν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, εκτόξευσαν τα ασφάλιστρα. (σ.σ: Aπό 250.000 δολάρια το κόστος μπορεί να φτάσει τα 375.000 δολάρια ανά ταξίδι). Επίσης οι ναυτιλιακές έρχονται αντιμέτωπες με απόσυρση της ασφαλιστικής κάλυψης, για να μην αναφέρουμε τα προβλήματα ασφάλειας του πληρώματος.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χθες ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλιση κινδύνου για το θαλάσσιο εμπόριο στον Κόλπο και το Πολεμικό Ναυτικό θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ αν χρειαστεί.

Η δήλωση του Τραμπ ότι «Ό,τι και να γίνει, οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας στον κόσμο» βοήθησε τις τιμές του Brent να αποκλιμακωθούν εως τα 80 δολάρια/βαρέλι και μείωσε τις απώλειες στη Wall Street. Mένει να δούμε βέβαια την

υλοποίηση της διακήρυξης του Ντόναλτ Τραμπ, καθώς αυτή τη στιγμή το Στενό του Ορμούζ παραμένει στην ουσία κλειστό.

Όπως και να έχει, τις επόμενες ημέρες όσοι επενδυτές ψάχνουν ένα σήμα για να αγοράσουν την τρέχουσα πτώση, θα πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο πότε θα αποκλιμακωθούν οι τιμές του πετρελαίου.

Μια κρίσιμη λεπτομέρεια

Οι πιέσεις στα ομόλογα εδράζονται όπως αναφέραμε πιο πάνω στην προεξόφληση της αγοράς ότι οι πετρελαϊκές τιμές θα εκτοξεύσουν τον πληθωρισμό και θα αναγκάσουν τις Κεντρικές Τράπεζες σε αλλαγή της νομισματικής τους πολιτικής.

Μήπως είναι όμως υπερβολικά πρόωρη αυτή η προεξόφληση, τουλάχιστον στο μέγεθος που διαδραματίζεται;

Bλέπετε, ο πληθωρισμός ζήτησης από τον πληθωρισμό προσφοράς δημιουργούν διαφορετικά διλήμματα για τις Κεντρικές Τράπεζες όσον αφορά τη νομισματική τους πολιτική.

Στον πληθωρισμό ζήτησης, η ζήτηση υπερβαίνει την παραγωγική ικανότητα και σε αυτή την περίπτωση πράγματι η νομισματική πολιτική είναι πολύ αποτελεσματική. Η αύξηση των επιτοκίων περιορίζει τη ζήτηση, επαναφέροντας την ισορροπία στην αγορά και σταθεροποιώντας τις τιμές χωρίς να βλάπτει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη.

Στον πληθωρισμό της προσφοράς όμως που προκαλείται από εξωγενείς παράγοντες, όπως η αύξηση στο κόστος ενέργειας ή οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συνήθως, οι Κεντρικές Τράπεζες είναι πιο προσεκτικές στον πληθωρισμό προσφοράς και συχνά προσπερνούν προσωρινές διαταραχές, εκτός αν αυτές απειλούν τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών.

Αυτή τη στιγμή η αγορά προεξοφλεί το δεύτερο σενάριο, όμως ακόμα δεν έχει παρέλθει το «κρίσιμο παράθυρο» που αποκλείει το πρώτο σενάριο.

Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας, ο κανόνας ότι οι τυπικά απότομες κινήσεις της αγοράς στα γεωπολιτικά σοκ δεν είναι ανθεκτικές μπορεί να επαληθευτεί για άλλη μια φορά. Όπως και να έχει, οι τιμές του Βrent θα δώσουν το σήμα.

Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

