Για την τάση των κορυφαίων τραπεζικών στελεχών στην Ευρώπη ώστε να παρεμβαίνουμε με αυξανόμενο ρυθμό στη «σκληρή» πολιτική σκηνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο την Παρασκευή το Bloomberg.

Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα αναφέρεται στην αναταραχή που επικρατεί σε πολλές από τις ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ και σημειώνει τις παρεμβάσεις που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περασμένη δεκαετία και κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, που είχε στο επίκεντρο της την Ελλάδα.

«Είναι πολύ δύσκολο για τους κεντρικούς τραπεζίτες να παραμείνουν σιωπηλοί σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Αλλά είναι επίσης μια πολύ δύσκολη ισορροπία, καθώς δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν την ανεξαρτησία τους» δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της PGIM για την Ευρώπη, Κάθριν Νάις.

Το Bloomberg στέκεται και στις πρόσφατες παρεμβάσεις που είχαν κάνει ο Γιόακιμ Νάγκελ (επικεφαλής της Bundesbank) και ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό (διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας). Πέρα από τη θέση τους στο Δ.Σ. της ΕΚΤ, είναι τα «αφεντικά» στις κεντρικές τράπεζες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, κάτι που δίνει στα λεγόμενα τους βαρύνουσα σημασία.

Ο Νάγκελ έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς της Γερμανία, έχει ταχθεί κατά του ακροδεξιού «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) ενώ έχει ζητήσει και την αλλαγή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων από τις ηγεσίες της ΕΕ (το δικαίωμα του βέτο), ώστε να λαμβάνονται ευκολότερα στρατηγικές αποφάσεις στις Συνόδους Κορυφής της Ένωσης.

Οι αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ

Ορισμένοι στις Βρυξέλλες συνδέουν την ανοιχτή στάση του Νάγκελ με τις αλλαγές που θα γίνουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, όπου τέσσερα από τα έξι μέλη θα αντικατασταθούν μέχρι το τέλος του 2027, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της προέδρου της τράπεζας, Κρισίτν Λαγκάρντ.

Ο Νάγκελ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την κορυφαία θέση και οι δηλώσεις του ενδέχεται να τον κάνουν δημοφιλή σε άλλες περιοχές της Ευρωζώνης. Πράγματι, ο Φινλανδός Όλι Ρεν, ο οποίος είναι υποψήφιος για την θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, έχει εκφράσει παρόμοια συναισθήματα. Ωστόσο, πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο ο Μερτς, ο οποίος θα πρέπει να υποστηρίξει οποιαδήποτε μελλοντική υποψηφιότητα του Νάγκελ, είναι πολύ λιγότερο ενθουσιώδης.

Υπάρχουν και άλλες παγίδες. Με φόντο τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει την Fed να μειώσει το κόστος δανεισμού, τους τελευταίους μήνες πολιτικοί στη Γαλλία και την Ιταλία προέτρεψαν την ΕΚΤ όχι μόνο να μειώσει τα επιτόκια, αλλά και να επαναλάβει την ποσοτική χαλάρωση.

«Εάν οι κεντρικοί τραπεζίτες εμπλακούν όλο και περισσότερο σε πολιτικές συζητήσεις, μπορεί να χρειαστεί να αποδεχθούν ότι οι πολιτικοί παρεμβαίνουν στη νομισματική πολιτική», δήλωσε ο Εμάνουελ Μονχ, καθηγητής χρηματοοικονομικής και νομισματικής οικονομίας και συνδιευθυντής του Κέντρου Κεντρικής Τραπεζικής στη Φρανκφούρτη.

«Αυτό είναι επικίνδυνο σε μια εποχή που η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών απειλείται όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Μονχ, ο οποίος έχει εργαστεί στην Fed και στην Bundesbank.

Αυτός ο κίνδυνος είναι αρκετός για να κάνει ορισμένους στην ΕΚΤ να είναι επιφυλακτικοί. Ενώ η ανεξαρτησία της είναι κατοχυρωμένη στη συνθήκη της ΕΕ, ανησυχούν ότι θα μπορούσε να υπονομευθεί εάν οι αξιωματούχοι εμπλακούν πολύ έντονα στις καθημερινές πολιτικές διαμάχες.