Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει πως οι δασμοί των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ προς την Κίνα μπορεί να φέρουν μεγαλύτερες εισαγωγές φθηνών προϊόντων από την ασιατική χώρα προς την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζοντας αρνητικά τους παραγωγούς της ΕΕ.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο οικονομικό δελτίο της ΕΚΤ, «η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω εκτροπή των κινεζικών εξαγωγών προς την Ευρώπη».

«Ωστόσο, η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας προς την ΕΕ είναι προγενέστερη των τελευταίων εντάσεων και συμπίπτει με την έναρξη της εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης στην Κίνα» συμπληρώνει η ευρωτράπεζα.

Ακόμα, υποστηρίζει ότι η αρχή της τρέχουσας τάσης μπορεί να χρονολογηθεί από το 2021, όταν η ύφεση στον τομέα της στέγασης στην Κίνα έπληξε την εγχώρια ζήτηση και άρχισε να επιβαρύνει τις επενδύσεις στον τομέα της στέγασης, έναν τομέα ευαίσθητο στις εισαγωγές.

Εν τω μεταξύ, οι κρατικές επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης, με στόχο τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης, δημιούργησαν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και οδήγησαν τις επιχειρήσεις σε πόλεμο τιμών, ωθώντας τις να ανακατευθύνουν τις πωλήσεις τους προς τις ξένες αγορές, υποστήριξε η ΕΚΤ.

«Για να επεκταθούν στο εξωτερικό, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα. Συνήθως το επιτυγχάνουν μειώνοντας το βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος και τις τιμές ή αποδεχόμενες μικρότερα περιθώρια κέρδους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και ζημίες» τόνισε η τράπεζα.

Εν τω μεταξύ, μια σειρά παραγόντων στην Κίνα, όπως η αδύναμη καταναλωτική ζήτηση, οι εμπορικές πολιτικές και η στρατηγική εστίαση στην εγχώρια παραγωγή βασικών προϊόντων, συνεχίζουν να περιορίζουν τη ζήτηση εισαγωγών και υποδηλώνουν μια μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά της Κίνας όσον αφορά τις εισαγωγές, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να συνεχίζει να διευρύνεται.