Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούν εν μέσω πτώσης στις αγορές μετοχών

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά την Τετάρτη, παρακολουθώντας την άνοδο των αμερικανικών Treasuries, καθώς οι μετοχικές αγορές διολίσθησαν λόγω ανησυχιών για υψηλές αποτιμήσεις, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο.

Η προσοχή στρέφεται στο τριμηνιαίο δελτίο μισθών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο δημοσιεύεται αργότερα σήμερα, μετά την απόφαση της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, τονίζοντας ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται «σε καλό σημείο».

Η τελευταία έκθεση του Σεπτεμβρίου είχε δείξει επιβράδυνση της αύξησης των μισθών, με πρόβλεψη για ρυθμό 1,7% στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, κάτω από τον στόχο πληθωρισμού 2% της ΕΚΤ.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund διαμορφώθηκε στο 2,65%, σχεδόν αμετάβλητη, ενώ το διετές ομόλογο παρέμεινε γύρω στο 2%.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Commerzbank, Χάουκε Ζίμσεν, ο δείκτης της ΕΚΤ «αναμένεται να δείξει περαιτέρω υποχώρηση των μισθολογικών πιέσεων», με τις διαπραγματευμένες αυξήσεις μισθών να εκτιμάται ότι θα πέσουν κάτω από 2,5% τους επόμενους μήνες.

Στην αγορά κρατικού χρέους, η Γερμανία προχωρά σήμερα σε έκδοση 15ετούς ομολόγου ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδυτές αναμένουν και τις τριμηνιαίες ανακοινώσεις του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για τα σχέδια χρηματοδότησης των ελλειμμάτων των ΗΠΑ.

Η συνεχιζόμενη παράλυση της αμερικανικής κυβέρνησης, που εισήλθε στην 36η ημέρα, έχει περιορίσει την οικονομική πληροφόρηση, αφήνοντας τους Ευρωπαίους επενδυτές με λιγότερη βεβαιότητα για την πορεία των αγορών.

Το premium μεταξύ των αποδόσεων των 10ετών αμερικανικών Treasuries και των αντίστοιχων γερμανικών Bunds διαμορφώθηκε την Τετάρτη στις 142,8 μονάδες βάσης, το στενότερο επίπεδο εδώ και μία εβδομάδα.