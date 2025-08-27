Αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένης της 100% μείωσης για τα αυτοκίνητα έως το 2035, δεν είναι πλέον εφικτοί, δήλωσαν την Τετάρτη οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών ενώσεων κατασκευαστών και προμηθευτών αυτοκινήτων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα φιλοξενήσει στελέχη του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα στις 12 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν το μέλλον του κλάδου, ο οποίος αντιμετωπίζει τη διπλή απειλή του κινεζικού ανταγωνισμού στα ηλεκτρικά οχήματα και των αμερικανικών δασμών.

Σε επιστολή προς την Κομισιόν, ο Όλα Καλένιους, Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz και ο Ματίας Ζινκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Schaeffler , δήλωσαν ότι είναι αποφασισμένοι να επιτύχουν τον στόχο της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Ωστόσο, ανέφεραν ότι οι κατασκευαστές της ΕΕ αντιμετωπίζουν πλέον σχεδόν πλήρη εξάρτηση από την Ασία για τις μπαταρίες, καθώς και άνιση υποδομή φόρτισης, υψηλότερο κόστος κατασκευής και αμερικανικούς δασμούς.

Η Ένωση πρέπει να υπερβεί τους στόχους για τα νέα οχήματα, υποστήριξαν, όπως η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% από τα επίπεδα του 2021 για τα αυτοκίνητα και κατά 50% για τα φορτηγά έως το 2030 και κατά 100% και για τα δύο έως το 2035.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέχουν μερίδιο αγοράς περίπου 15% των νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ, ενώ τα φορτηγά 9%.

«Η επίτευξη των αυστηρών στόχων για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και των φορτηγών για το 2030 και το 2035 δεν είναι πλέον εφικτή στον σημερινό κόσμο», έγραψαν.

Οι νομικές υποχρεώσεις και οι κυρώσεις δεν θα οδηγήσουν στη μετάβαση, έγραψαν.

«Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα ηγηθούν της προσπάθειας, αλλά πρέπει να υπάρχει χώρος και για υβριδικά (plug-in) αυτοκίνητα, range extenders, οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης υψηλής απόδοσης, υδρογόνο και αποκαρβονισμένα καύσιμα», ανέφερε η επιστολή.

Ο κανονισμός για τις εκπομπές CO2 των βαρέων φορτηγών και λεωφορείων πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί, δήλωσαν οι δύο επικεφαλής των ενώσεων.

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή συμφώνησε να δώσει στις αυτοκινητοβιομηχανίες επιπλέον χρόνο για να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 που είχαν αρχικά τεθεί για το 2025. Τα μέλη της κεντροδεξιάς παράταξης της φον ντερ Λάιεν ζήτησαν επίσης από την ΕΕ να αποσύρει την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035.