Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις, υπερωρίες, άδειες, τετραήμερη εργασία

Ο δικηγόρος - εργατολόγος Διονύσης Ρίζος αναφέρθηκε στις βασικές ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, αναφέροντας ότι οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης, εφόσον υπάρχει μείωση των αποδοχών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας την Τρίτη στην ΕΡΤ είπε: «Τώρα έχουμε και τις διατάξεις σιγά – σιγά για να μπορέσουμε να μελετήσουμε και να δούμε με την ησυχία μας τι μέλλει γενέσθαι. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης, εφόσον υπάρχει μείωση των αποδοχών«.

Και συνέχισε: «Τι εννοούμε σε αυτή την περίπτωση; Εννοούμε ότι εφόσον υπάρχει μείωση των αποδοχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος, αυτόματα θεωρείται βλαπτική μεταβολή όρων της σύμβασης και μπορεί ο ίδιος να τερματίσει, να θεωρήσει καταγγελία της σύμβασης την εν λόγω ενέργεια και να προσφύγει δικαστικά φυσικά όπου θα δικαιωθεί, καθώς οι σχετικές διατάξεις τον προστατεύουν».

Οι υπερωρίες

Ως προς το θέμα αυτό, επισήμανε πως: «Στη συνέχεια έχουμε αρκετές τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν τις υπερωρίες. Ορίζουν το ανώτατο όριο των υπερωριών σε 13 ώρες συνολικά, την ασφάλιση ανά ημέρα, την προσαύξηση στο 40% του ωρομισθίου για ώρες επιπλέον των 45 ωρών την εβδομάδα και φυσικά την προστασία από την καταγγελία της σύμβασης λόγο άρνησης απασχόλησης σε υπερωριακή εργασία».

Η άδεια των εργαζομένων

Συνεχίζοντας σχολίασε πως: «Έχουμε στη συνέχεια μία ρύθμιση σημαντική για την άδεια που αφορά την κατάτμηση της άδειας και η οποία αφορά ελάχιστο συνεχόμενο διάστημα άδειας πέντε ημερών, έτσι ώστε να μην μπορεί να χορηγηθεί σπαστά ή άδεια του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μην εκμεταλλεύεται και αυτό το γεγονός ο εργοδότης.

Όσον αφορά το σύνολο της άδειας, δηλαδή τη χορήγηση του ενός μήνα άδεια συνεχόμενου, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.

Δεν μπορεί δηλαδή να ζητήσει ο εργαζόμενος ένα μήνα και ο εργοδότης, εφόσον έχει κάποιο πρόβλημα, να το αποδεχθεί αυτό».

Ψηφιακές δυνατότητες

Ακολούθως είπε πως: «Υπάρχουν σημαντικές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορούν τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αφορά την αναγγελία της πρόσληψης, η οποία θα γίνεται πολύ πιο εύκολα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο με την ανάρτηση στο ΕΡΓΑΝΗ ενός εγγράφου αντί για τέσσερα έγγραφα».



