Ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται νέες συμφωνίες, όπως με την Intel, στις ΗΠΑ

Για νέες συμφωνίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, παρόμοιες με αυτή της Intel, έκανε λόγο τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο Truth Social.

Υπενθυμίζεται πως ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αποκτήσει μερίδιο 10% του «κολοσσού» κατασκευής μικροεπεξεργαστών.

Η κίνηση αυτή έχει αξία περίπου 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια, μέρος των οποίων θα προέλθει από επιχορηγήσεις που συνδέονται με τον νόμο CHIPS, ενώ το υπόλοιπο θα προέλθει από ξεχωριστές κρατικές επιχορηγήσεις για προγράμματα που σχετίζονται με την κατασκευή ασφαλών τσιπ.



Στην ανάρτηση του, ο Τραμπ υποστήριξε πως «δεν πλήρωσα τίποτα για την Intel, η αξία της υπολογίζεται κοντά στα 11 δισ. δολάρια».

Ακόμα, είπε πως θα συνεχίσει να κάνει παρόμοιες συμφωνίες και θα βοηθήσει κι άλλες εταιρείες να κάνουν τέτοιες «επικερδείς συμφωνίες», όπως τις χαρακτήρισε.