Στην παραδοχή για το ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία της Γερμανίας είναι μεγαλύτερες από αυτές που ο ίδιος ανέμενε προχώρησε το Σάββατο ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Όσναμπρουκ της βόρειας Γερμανίας, ο Μερτς είπε «δεν βρισκόμαστε απλώς σε μια περίοδο οικονομικής αδυναμίας, αλλά σε μια διαρθρωτική κρίση της οικονομίας μας».

Όπως ανέφερε το Bloomberg, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω των διαρκώς υψηλών ενεργειακών δαπανών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την αναταραχή που προκάλεσαν οι αμερικανικοί δασμοί. όπως έδειξαν τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

«Το αργότερο μέχρι αυτή την εβδομάδα, κανείς δεν πρέπει να έχει αυταπάτες για το πόσο βαθιές και εκτεταμένες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», σημείωσε ο Μερτς στο κρατίδιο όπου εδρεύει η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen..

Επεσήμανε τη μείωση κατά 36% των κερδών της Volkswagen μετά τους φόρους το δεύτερο τρίμηνο ως «ένα από τα πολλά μηνύματα».

«Μεγάλα τμήματα της οικονομίας μας δεν είναι πλέον πραγματικά ανταγωνιστικά και αυτό είναι θέμα ανταγωνιστικότητας των τιμών» είπε ο Μερτς, χωρίς να κατονομάσει εταιρείες. «Η ποιότητα παραμένει καλή και οι ηγέτες των εταιρειών αναγνωρίζουν αυτές τις προκλήσεις. Ωστόσο, οι βασικές συνθήκες στη Γερμανία απλά δεν ήταν αρκετά καλές την τελευταία δεκαετία».

Από την ανάληψη των καθηκόντων του φέτος, ο καγκελάριος έχει δεσμευτεί για ριζικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Η κυβέρνησή του σχεδιάζει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε δρόμους, γέφυρες και ένοπλες δυνάμεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Το Σάββατο, υπογράμμισε τα νέα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρηματικές επενδύσεις και επανέλαβε την αντίθεσή του στην αύξηση των φόρων για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Αναγνώρισε επίσης ότι οι δασμοί 15% που επιβάλλει η ΗΠΑ στις γερμανικές εξαγωγές θα αποτελέσουν βάρος για την οικονομία, αν και προειδοποίησε ότι ένας ανοιχτός εμπορικός πόλεμος με την Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερος.