Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Ένα ενεργειακό σοκ θα έχει αντίκτυπο στην οικονομία

Η αστάθεια της χρηματοπιστωτικής αγοράς μπορεί να ενισχύσει τους οικονομικούς κραδασμούς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εξετάσει διάφορα σενάρια για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό την επόμενη εβδομάδα, όταν θα καθορίσει την πολιτική της, δήλωσε την Τετάρτη ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% από την αρχή του έτους λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, ωθώντας τον πληθωρισμό υψηλότερα και αυξάνοντας την πίεση στην ΕΚΤ να παρέμβει για να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές.

Παρότι ο ντε Γκίντος είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους στη συνεδρίασή τους στις 19 Μαρτίου, αναγνώρισε ότι η πρόβλεψη έχει γίνει πιο περίπλοκη και η αστάθεια της αγοράς μπορεί να ενισχύσει τον πραγματικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.

«Μια ενίσχυση του σοκ ενός ενεργειακού σοκ μπορεί να συμβεί και μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη πιο έντονο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα», δήλωσε σε συνέδριο στη Μαδρίτη.

Η ΕΚΤ πρέπει τώρα να εξετάσει διάφορα σενάρια, όπως έκανε όταν η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, και να αποδεχτεί ότι η αβεβαιότητα είναι υψηλή και η πρόβλεψη είναι πιο δύσκολη, πρόσθεσε ο ντε Γκίντος.

Οι αγορές αναμένουν τώρα ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια μέχρι το φθινόπωρο με την προϋπόθεση ότι το ακριβότερο πετρέλαιο θα επηρεάσει τις τιμές και ότι η ΕΚΤ θα είναι λιγότερο ανεκτική σε μια υπέρβαση του πληθωρισμού, δεδομένης της εμπειρίας της το 2021/22.

Η τράπεζα ήταν μεταξύ των τελευταίων μεγάλων κεντρικών τραπεζών που αντέδρασαν σε μια απότομη αύξηση του πληθωρισμού νωρίτερα αυτή τη δεκαετία και αναγκάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια με ρυθμό ρεκόρ για να περιορίσει την αύξηση των τιμών, η οποία εκτοξεύτηκε σε διψήφιο επίπεδο.

Ωστόσο, οι κρίσεις στις τιμές της ενέργειας τείνουν επίσης να πλήττουν την οικονομική ανάπτυξη και ο ντε Γκίντος προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δημιούργησε κινδύνους πτωτικής πορείας για την οικονομία.