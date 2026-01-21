Νέα βαθιά κρίση ή ράλι στις αγορές; Τι βλέπουν οι αναλυτές

Μεγάλο κακό για το τίποτα ή μία νέα και βαθιά εστία αναταραχής που θα μπορούσε να βυθίσει τις αγορές σε πολύμηνο sell-off ή ακόμα και σε bear market; Οι απειλές των δασμών επέστρεψαν και οι αγορές αρχίζουν να νιώθουν ξανά την ακραία νευρικότητα του περασμένου Απριλίου, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να σημειώνουν απώλειες έως και άνω του 2% στις συναλλαγές της Τρίτης.

Λέμε οι απειλές των δασμών και όχι οι δασμοί γιατί έχουμε δει μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο αναρίθμητες απειλές για δασμούς που τελικά δεν υλοποιήθηκαν, αλλά πρόλαβαν να ενισχύσουν την αβεβαιότητα.

Σήμερα, η επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία και η αναθέρμανση του πολέμου των δασμών μεταξύ ΗΠΑ-Ευρώπης ξυπνούν μνήμες των επεισοδίων του 2025 και εύλογα προκαλούν έντονη νευρικότητα στις τάξεις των επενδυτών.

Με φόντο τις καταιγιστικές εξελίξεις, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν οι αναλυτές έχουν… πάρει φωτιά τις τελευταίες ημέρες, με τους επενδυτικούς οίκους να προσπαθούν να καταλάβουν πόσο μεγάλο θα είναι το πλήγμα που θα δεχθούν οι αγορές από τη νέα κρίση που κυοφορείται. Στον αντίποδα, το σενάριο συνέχισης της ανόδου των μετοχών θέλει τον Τραμπ να καταλήγει σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους με αποτέλεσμα να σημειώνεται ράλι ανακούφισης, ενώ εκκρεμεί πάντα η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομιμότητα των δασμών.

Στις αγορές έχει αρχίσει να ακούγεται ξανά το μότο «sell America» και αυτή την εβδομάδα καταγράφεται ένα από τα μεγαλύτερα sell-off των τελευταίων μηνών σε αμερικανικές μετοχές, δολάριο και ομόλογα. Μάλιστα, η κόντρα με την Ουάσιγκτον δεν αποκλείεται να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις που θα επηρεάσουν τα πάντα και θα βάλουν στην εξίσωση ακόμα και τον επενδυτικό κόσμο.

Ένας επενδυτικός πόλεμος θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο, με τους αναλυτές της Deutsche Bank να επισημαίνουν ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές έχουν στα χέρια τους αμερικανικές μετοχές και ομόλογα αξίας 8 τρισ. δολαρίων, όσα περίπου κατέχει ο υπόλοιπος πλανήτης μαζί.

Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής των ΗΠΑ και θα μπορούσαν θεωρητικά να αξιοποιήσουν το γεγονός, στο πλαίσιο μίας κλιμάκωσης με εκατέρωθεν απειλές. Όλα αυτά στη θεωρία διότι μένει να δούμε σε ποιο βαθμό θα… τολμήσουν να αρχίσουν να ρευστοποιούν τις θέσεις τους. Εξάλλου, η ΕΕ δεν μπορεί να αναγκάσει τους επενδυτές να πουλήσουν, όπως σημειώνει η ING, αλλά μόνο να τους προσφέρει κίνητρα για το πράξουν. Σε κάθε περίπτωση είναι άλλο οι πολιτικές και γεωπολιτικές συγκρούσεις και άλλο το κέρδος των επενδυτών, αφού στο παρελθόν οι αγορές έχουν πολλές φορές αποδείξει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι μπροστά στο κέρδος δεν χωρούν συναισθηματισμοί.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley και τον επικεφαλής αναλυτή της, Μάικ Γουίλσον, οι δείκτες της Wall Street δεν αναμένεται να δεχθούν ισχυρό πλήγμα από τη νέα κρίση που πυροδοτούν οι απειλές του Τραμπ κατά της Ευρώπης. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι μικρότεροι κλάδοι των αμερικανικών μετοχών είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος.

Η άλλη όψη – η οποία είναι και πιο επικίνδυνη - σχετίζεται με την κλιμάκωση της κρίσης. Η Morgan Stanley συμφωνεί με την Goldman Sachs και την JPMorgan, ότι υπάρχει και ένα πιο δυσμενές σενάριο. Αν τελικά ο Τραμπ εφαρμόσει τους δασμούς που έχει προειδοποιήσει από την 1η Φεβρουαρίου και οι Ευρωπαίοι απαντήσουν με αντίποινα ύψους 93 δισ. δολαρίων, ο αντίκτυπος θα αρχίσει να γίνεται αισθητός και για τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Κάπως έτσι, το ράλι θα μπορούσε να διακοπεί βίαια και να ξεκινήσει ένα sell-off διαρκείας ή μία περίοδος ακραίας μεταβλητότητας με απώλειες που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και το 10% για τον S&P 500 και τον Nasdaq.

Εκτός, όμως, από τις μετοχές υπάρχουν και τα μέταλλα, που αναδεικνύονται στα πιο «καυτά» assets της δεύτερης εποχής Τραμπ και σε περιβάλλον μόνιμης αβεβαιότητας. Χρυσός και ασήμι αντανακλούν τις ανησυχίες των επενδυτών για τα όσα ζούμε αλλά και για τα όσα έρχονται, αφού σχεδόν σε όλα τα πεδία οι εστίες αναταραχής αυξάνονται αντί να μειώνονται.

Ο χρυσός αναρριχήθηκε προς τα 4.890 δολάρια/ουγγιά, ανεβάζοντας στο 12% τα κέρδη του μέσα στο 2026 και επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις που ήθελαν το πολύτιμο μέταλλο να συνεχίζει το ράλι προς τα 5.000 δολάρια. Την ίδια ώρα, το ασήμι δείχνει ικανό να διαψεύσει ακόμα και τα πιο αισιόδοξα σενάρια, καταρρίπτοντας και τα πιο «τρελά» ρεκόρ. Η τιμή του έχει ήδη ξεπεράσει τα 95 δολάρια και η άνοδός του για το 2026 ανέρχεται στο αδιανόητο 33% σε λιγότερο από ένα μήνα.