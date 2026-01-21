Συνεχίζεται το ράλι στο χρυσό λόγω των γεωπολιτικών - Προσεγγίζει και τα 4.900 δολάρια

Χωρίς «φρένα» συνεχίζεται και την Τετάρτη το ράλι του χρυσού στις αγορές, με τους επενδυτές να συρρέουν στο «ασφαλές» καταφύγιο του μετάλλου εν μέσω της παγκόσμιας νευρικότητας που επικρατεί για τις γεωπολιτικές κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά από τις 08:00 της Τεταρτης (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- ανέβαιναν 2,54% στα 4.886 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 2,5% στα 4.884 δολάρια.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι ανέβαινε 0,13% και η πλατίνα υποχωρούσε 0,16%.

Σημειώνεται πως ο χρυσός καταγράφει κέρδη άνω του 5% μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, σε ένα σερί που ξεκίνησε από τις απειλές του Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα συμφωνήσουν με το σχέδιο του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Τις προηγούμενες μέρες η επιθετική ρητορική του Τραμπ εντάθηκε και πλέον η προσοχή των αγορών βρίσκεται στα όσα θα πει το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για να συζητήσει το θέμα, με τη μακροχρόνια συμμαχία ΗΠΑ-ΕΕ να βρίσκεται σαφώς σε κίνδυνο.

Ενδεχόμενες αναφορές που θα οδηγήσουν σε νέα κλιμάκωση της έντασης θα τονώσουν περαιτέρω την άνοδο του χρυσού, εν μέσω και της απομάκρυνσης των επενδυτών από τα ταμπλό των χρηματιστηρίων λόγω της γεωπολιτικής έντασης.

Αλλά ακόμα και εάν ο Τραμπ επιλέξει μια πιο «ήρεμη» προσέγγιση στις δηλώσεις του, το τεταμένο κλίμα στις αγορές αναμένεται να διατηρηθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα, προς όφελος του χρυσού.