Μήνυμα της Κίνας για μεγαλύτερη συνεργασία στο παγκόσμιο εμπόριο, υπό τους δασμούς του Τραμπ

Η Κίνα πίεσε τη Δευτέρα για ισχυρότερους οικονομικούς δεσμούς και πιο ανοιχτό εμπόριο σε μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής στη Μαλαισία, η οποία κυριαρχήθηκε από τη σκιά των υψηλών αμερικανικών δασμών μετά τις διαδικασίες στις οποίες συμμετείχε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια σειρά συμφωνιών κατά την πρώτη στάση της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία, ο Τραμπ επέβλεψε την υπογραφή, την Κυριακή, μιας διευρυμένης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης και τεσσάρων περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών.

Καμία από αυτές τις συμφωνίες-πλαίσιο δεν μείωσε τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ στην Καμπότζη, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, αν και άφησαν περιθώρια για ορισμένες εξαιρέσεις.

«Το μήνυμά μας προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 100% μαζί σας και σκοπεύουμε να είμαστε ένας ισχυρός εταίρος για πολλές γενιές», δήλωσε ο Τραμπ την ημέρα που οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Κίνας συμφώνησαν σε μια παύση των δασμών στον εμπορικό πόλεμο.

Ενώ ο Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ταξιδεύουν στην Ιαπωνία, ανώτατοι αξιωματούχοι από την Κίνα και οι ηγέτες της Βραζιλίας, του Καναδά, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 11μελούς μπλοκ της ASEAN θα εργαστούν για την εδραίωση των οικονομικών συνεργασιών και τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

Με δύο χαμηλότερου προφίλ αξιωματούχους των ΗΠΑ να παραμένουν στη σύνοδο κορυφής μετά την αναχώρηση του Ρούμπιο, οι Κινέζοι αξιωματούχοι αναμένεται να πιέσουν για χαμηλότερα εμπόδια και μέτρα σταθεροποίησης σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ενώ θα επιδιώξουν να ενισχύσουν τις περιφερειακές σχέσεις.

Σε συνάντηση των μελών της ASEAN με την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ κάλεσε όλα τα μέρη να υποστηρίξουν το ελεύθερο εμπόριο και να αντιταχθούν στον προστατευτισμό, μια φράση που η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει για να επικρίνει τους δασμούς του Τραμπ.

«Πρέπει να προστατεύσουμε πλήρως την ειρήνη και τη σταθερότητα που με κόπο επιτύχαμε στην Ανατολική Ασία», δήλωσε ο Τσιάνγκ σε μια σύνοψη των σχολίων των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Προέτρεψε τις χώρες να «υπερασπιστούν το ελεύθερο εμπόριο και το πολυμερές εμπορικό σύστημα, να αντιταχθούν σε όλες τις μορφές προστατευτισμού και να προωθήσουν συνεχώς την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση».

«Αντίβαρο» στους αμερικανικούς δασμούς

Η υποστηριζόμενη από την Κίνα Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση (RECP), που αποτελείται από 10 χώρες της ASEAN με την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Κορέα, ζήτησε επίσης ευρύτερες εμπορικές προσπάθειες και ταχύτερη προσθήκη νέων μελών στην πρώτη σύνοδο κορυφής της από το 2020.

Η υποστηριζόμενη από την Κίνα Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση (RECP), που αποτελείται από 10 χώρες της ASEAN με την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Κορέα, ζήτησε επίσης ευρύτερες εμπορικές προσπάθειες και ταχύτερη προσθήκη νέων μελών στην πρώτη σύνοδο κορυφής της από το 2020.

Η RECP, η μεγαλύτερη εμπορική ένωση στον κόσμο, καλύπτει περίπου το 30% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και θεωρείται από ορισμένους αναλυτές ως πιθανό αντίβαρο έναντι των αμερικανικών δασμών.

Ωστόσο, οι προσπάθειες ηγεσίας της Κίνας σε μια σύνοδο κορυφής στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αντίσταση λόγω των ανησυχιών για τις αυξανόμενες στρατιωτικές φιλοδοξίες της.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ επέκρινε τις ενέργειες του Πεκίνου στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, μια πολυσύχναστη θαλάσσια οδό στην οποία η Μαλαισία και το Βιετνάμ έχουν επίσης εδαφικές διεκδικήσεις.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι συνεχίζουν να συμβαίνουν περιστατικά... που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του προσωπικού των Φιλιππίνων και διακυβεύουν την ασφάλεια των πλοίων και των αεροσκαφών μας», δήλωσε ο Μάρκος σχετικά με μια σειρά

Σε απάντηση στα σχόλια του Μάρκος, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι «η σκόπιμη παραβίαση των δικαιωμάτων και η πρόκληση στη θάλασσα από την πλευρά των Φιλιππίνων είναι η πηγή της έντασης».

Οικονομικές σχέσεις ΕΕ - Κίνας

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκε με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ και δήλωσε ότι του μετέφερε την έντονη ανησυχία του για την επέκταση των ελέγχων των εξαγωγών κρίσιμων πρώτων υλών από το Πεκίνο.

«Τον προέτρεψα να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατόν τις ευέλικτες, αξιόπιστες και προβλέψιμες αλυσίδες εφοδιασμού», δήλωσε ο Κόστα μετά τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι ζήτησε επίσης τη βοήθεια της Κίνας για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι μαγνήτες και τα ορυκτά σπάνιων γαιών αποτελούν σημαντικό σημείο διαφωνίας στον εμπορικό πόλεμο του Πεκίνου με την Ουάσινγκτον, με την Κίνα να χρησιμοποιεί τον έλεγχό της επί του 90% της παγκόσμιας προσφοράς ως μοχλό πίεσης για την καταπολέμηση των αμερικανικών δασμών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας εξέφρασε επίσης ανησυχίες για τους περιορισμούς της Κίνας και αμφισβήτησε τη ρητορική του Πεκίνου σχετικά με το ευρύτερο εμπόριο.

«Έχουν επιβάλει ή προσπάθησαν να επιβάλουν περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι οποίοι είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, όχι μόνο για την Ιαπωνία, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τόσιχιρο Κιταμούρα.

«Η Κίνα είναι πολύ ισχυρή, μια μεγάλη χώρα από οικονομική άποψη, και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα ζητήματα των αμερικανικών δασμών για να προσποιηθεί ότι είναι η προστάτιδα ή η υπερασπίστρια του συστήματος του ελεύθερου εμπορίου».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ την Κυριακή «εγγυάται» μια πιο ευνοϊκή εμπορική συμφωνία από τον τρέχοντα δασμό 50% στα βραζιλιάνικα προϊόντα.

«Του είπα ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ληφθεί υπόψη η εμπειρία της Βραζιλίας ως της μεγαλύτερης χώρας της Νότιας Αμερικής, ως της οικονομικά σημαντικότερης χώρας που έχει σχεδόν όλη τη Νότια Αμερική ως γείτονα», δήλωσε ο Λούλα, όπως είναι ευρέως γνωστός, τη Δευτέρα.

Η Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) περιλαμβάνει το Μπρουνέι, την Καμπότζη, την Ινδονησία, το Λάος, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, το Ανατολικό Τιμόρ και το Βιετνάμ.