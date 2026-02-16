Τεχνητή Νοημοσύνη

Το ποσό ρεκόρ των 30 δισ. δολαρίων συγκέντρωσε η Anthropic στο τελευταίο funding round της που ολοκληρώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία του chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης Claude.

Μετά από το εν λόγω «μάζεμα», η αποτίμηση της Anthropic ανέρχεται στα 380 δισ. δολάρια, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα AI.

Σύμφωνα με τους Financial Times, στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης της Anthropic συμμετείχαν το ο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης, η Coatue Management ενώ το round συγκέντρωσε τη συμμετοχή σημαντικών θεσμικών επενδυτών, όπως οι D.E. Shaw Ventures, ICONIQ, MGX, καθώς και τη συνεχή δέσμευση της Microsoft και της Nvidia.

Η Anthropic δήλωσε ότι το «φρέσκο» κεφάλαιο θα επιταχύνει την επέκταση των data centers, τη μηχανική των προϊόντων και τις παγκόσμιες προσπάθειες πωλήσεων, καθώς προετοιμάζεται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο (IPO), πιθανά εντός του 2026, όπως είχαν αναφέρει οι FT.

Ακόμα, η Anthropic ανακοίνωσε ετήσια έσοδα 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 1.300% από το 2025 και ετήσια αύξηση άνω του δεκαπλάσιου τα τελευταία τρία χρόνια.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει περισσότερους από 500 εταιρικούς πελάτες που ξοδεύουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως ο καθένας για τη σειρά προϊόντων της.

Η αύξηση αυτή τροφοδοτήθηκε εν μέρει από την κυκλοφορία του Claude Opus 4.6, ενός μοντέλου ικανό να επεξεργάζεται έως και 1 εκατομμύριο tokens context σε μία μόνο συνεδρία — αρκετά για να απορροφήσει κώδικες, νομικά αρχεία ή εσωτερικές εταιρικές γνώσεις χωρίς επιβράδυνση. Αυτό σημαίνει λιγότερες μεταβιβάσεις μεταξύ ανθρώπων και μηχανών και μακρύτερες αλυσίδες αυτοματοποιημένης συλλογιστικής.